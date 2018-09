11.09.2018

Geld fürs Eigenheim

Es gibt 10000 Euro Zulage

Günzburg Der Bedarf an Wohnraum im Landkreis Günzburg nimmt zu. Seit 2008 haben sich die Wohnungsbaugenehmigungen verdreifacht. Mit der Bayerischen Eigenheimzulage stehen jetzt 10000 Euro für den Bau der eigenen vier Wände zur Verfügung. „Bezahlbarer Wohnraum vergrößert die Lebensqualität und ist für uns auch Wohlstandsbildung und soziale Teilhabe“, erklärt Landtagsabgeordneter Alfred Sauter in der Mitteilung. 2008 hat der Landkreis 258 Wohnungsbaugenehmigungen erteilt, 2017 bereits 858. Insgesamt waren es in diesem Zeitraum fast 5000 Wohnungen.

„Flankiert wird die Bayerische Eigenheimzulage vom Baukindergeld des Bundes in Höhe von 1200 Euro pro Kind und Jahr, sowie mit dem Bayerischen Baukindergeld Plus in Höhe von 300 Euro pro Kind und Jahr“, sagt Finanzstaatssekretär Hans Reichhart, eine Familie mit zwei Kindern erhalte innerhalb von zehn Jahren also insgesamt 40000 Euro für den Bau eines Eigenheims.

Die Förderung von Wohneigentum sei für den Landkreis Günzburg bedeutend, denn die Region boomt. 2017 wohnten 124022 Bürger im Landkreis, das sind 619 Personen mehr als im Vorjahr. Mehr als 600 Kinder erblickten im Jahr 2017 das Licht der Welt, das sind so viele Babys wie seit 20 Jahren nicht mehr.

Seit dem 1. September können sich Bürger des Landkreises Günzburg für die bayerische Eigenheimzulage bewerben. Die Förderung wird als ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 10000 Euro ausgezahlt und richtet sich sowohl an Familien als auch an Alleinstehende oder kinderlose Ehepaare. Beantragt werden kann die Förderung im Internet unter der Adresse www.eigenheimzulage.bayern.de (zg)

Themen Folgen