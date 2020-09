vor 18 Min.

Gelingt dem FC Günzburg die Tour ins Glück?

Wie viele Punkte brauchen wir noch? Steffen Hasenfus kämpft mit dem FC Günzburg um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga.

Der FC Günzburg hat trotz langer Pause auf Neuzugänge verzichtet. Der Fußball-Bezirksligist ist dennoch vom Klassenerhalt überzeugt. Das erste Heimspiel aber wird schwer.

Von Jan Kubica

Am sportlichen Abgrund stehen und während einer Zwangspause im Ultra-Format keinen einzigen Neuzugang verpflichten – das ist im Fußball ungewöhnlich, vielleicht sogar mutig. Oder es ist von der Einsicht geprägt, dass die vorhandenen Spieler das Saisonziel Klassenerhalt erreichen werden. Um nichts anderes geht es nämlich für den FC Günzburg, wenn er an diesem Samstag, 26. September 2020, in den zweiten Teil der Bezirksliga-Spielzeit startet. Die Auftakt-Etappe auf der Tour ins Glück steigt im heimischen Auwaldstadion. Anpfiff zur Partie gegen Tabellenführer TSV Gersthofen ist um 15 Uhr.

Das erste große Durchatmen hat Steffen Hasenfus, sportlicher Leiter der Günzburger, bereits hinter sich. „Ich freue mich und irgendwie kann ich es noch gar nicht glauben, dass wir endlich wieder spielen“, sagt er am Ende der monatelangen Pandemie-Pause.

Wie Affing die Günzburger Wartezeit verlängerte

Die wurde dieser Tage noch zusätzlich verlängert, weil sich der FC Affing außerstande sah, das für vergangenen Sonntag angesetzte Spiel gegen die Günzburger auszurichten. Angeblich fehlte dort die allerletzte Sicherheit in Sachen Hygienekonzept. Insider vermuten dagegen, die Affinger hätten sich schlicht noch nicht fit oder eingespielt genug für den Neustart gefühlt. Wie auch immer: Diese Begegnung ist nun für 25. Oktober angesetzt.

Steffen Hasenfus: "Alle sind heiß"

Zufrieden hat Hasenfus festgestellt, dass im bisherigen Verlauf der Corona-Krise niemand im gesamten Günzburger Team einen erkennbaren Knacks davongetragen oder in Sachen Motivation auch nur eine Spur nachgelassen hätte. Das Gegenteil sei der Fall, versichert der Funktionär. „Alle sind heiß.“

Das wird auch nötig sein, denn die anstehende Partie gegen den Spitzenreiter kann für die unmittelbare sportliche Zukunft der Günzburger bereits wertvolle Indizien liefern. Ob’s zu Punkten reicht, ist eine andere Sache, wie auch Hasenfus weiß. Die Schwierigkeit eines Kaltstarts ausgerechnet gegen den Tabellenführer ist dem Funktionär bewusst. Entsprechend bescheiden formuliert er: „Dass wir da nicht mit drei sicheren Punkten rechnen, ist klar. Aber wir wollen uns gut verkaufen und nach Möglichkeit die Außenseiterchance nutzen.“

Eingespieltes Team als Trumpf

Helfen soll dem FC genau jener Trumpf, den viele Konkurrenten nicht in der Hand halten: ein eingespieltes Team. Aus Günzburger Perspektive sei nie ernsthaft erwogen worden, während der Saison personell nachzulegen. An dieser Herangehensweise hat auch die „verlängerte Winterpause“, wie Hasenfus kalauert, nichts verändert. „Wir haben einen breiten Kader, weder Verletzungen noch Ausfälle. Und wir haben im vergangenen Herbst zum Schluss raus gesehen, dass wir ordentlich spielen können und das vernünftig hinkriegen“, führt der Sportleiter aus.

Nun liegt es an Trainer Christoph Bronnhuber und seinen Mitspielern, die positiven Signale der Testspiele umzusetzen. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Starten“, sagt Hasenfus forsch. Doch Hoffen heißt nicht Hellsehen und so schränkt er im Vorfeld des Auftaktspiels ein: „Wie wir es auf den Rasen bringen, weiß ich noch nicht.“

