vor 21 Min.

Gelöbnis der Bundeswehr in Offingen

Zeichen der Verbundenheit mit der Patengemeinde einer Dillinger Kompanie

Der Markt Offingen ist seit vielen Jahren die Patengemeinde der 4. Kompanie des Informationstechnikbataillons 292 aus Dillingen. Als Zeichen der Verbundenheit werden die Rekruten ihr Gelöbnis und ihren Diensteid bei einem öffentlichen Appell in Offingen ablegen. Zur musikalischen Untermalung spielt das Heeresmusikkorps aus Ulm. Bei diesem Appell werden der Kommandeur, Oberstleutnant Markus Krahl, und Bürgermeister Thomas Wörz zu den Soldaten und Gästen sprechen. Die Gelöbnisrede wird der Leiter des Karrierecenters der Bundeswehr München, Oberst Wilhelm Neißendorfer, halten.

Der Appell wird im Beisein von Familienangehörigen und weiteren Gästen auf der Mindelinsel in Offingen am Dienstag, 17. März, zwischen 15 und 16 Uhr abgehalten. Zuvor findet ab 13 Uhr ein ökumenischer Gelöbnisgottesdienst in der Pfarrkirche St. Georg statt. Momentan wird trotz der Corona-Thematik am Termin festgehalten. (zg)

