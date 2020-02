19.02.2020

Gemeinde hat sich „fantastisch entwickelt“

Jettingen-Scheppach steht finanziell gut da. Das freut den scheidenden Bürgermeister

Der Haushalt für dieses Jahr ist noch nicht verabschiedet. Trotzdem ist klar: Finanziell steht die Gemeinde Jettingen-Scheppach blendend da. Ein stattliches Sümmchen liegt noch auf der hohen Kante, dank einer erheblichen Nachzahlung werden die Einnahmen aus der Gewerbesteuer auf etwa zehn Millionen Euro steigen. Einen sechsstelligen Betrag spart die Gemeinde durch den Wegfall des Solidaritätszuschlags – in der Summe heißt das, Jettingen-Scheppach kann seine Vorhaben im achten Jahr ohne neue Kredite finanzieren und gleichzeitig weitere Schulden tilgen. Die Gemeinde habe sich in den zurückliegenden Jahren „fantastisch entwickelt“, bilanzierte ein erfreuter Bürgermeister Hans Reichhart am Montagabend im Gemeinderat.

Städte und Gemeinden, die finanziell zu kratzen haben, erhalten vom Staat die sogenannten Schlüsselzuweisungen. Jettingen-Scheppach erhält in diesem Jahr keinen Cent. „Wir können uns selbst finanzieren“, erklärte Kämmerer Mathias Endris den Mitgliedern des Gemeinderates. Denn die Einnahmequellen sprudeln kräftig. Sechs Millionen Euro sind im Entwurf des Haushalts 2020 bislang an Einnahmen aus der Gewerbesteuer verbucht. Es werden zehn Millionen. Denn zwei heimische Betriebe müssen einmalig insgesamt vier Millionen nachzahlen, teilte der Bürgermeister mit. Eine Million nimmt die Gemeinde über die Grundsteuer ein, 4,36 Millionen über die Einkommensteuer. Mehr als eine halbe Million spart Jettingen-Scheppach durch den Wegfall des Solis. „Geld, das uns bleibt“, so der Kämmerer.

Einen Teil des Zugewinns muss die Gemeinde an andere überweisen. So steigt die Umlage, die der Landkreis beansprucht, von 4,5 auf knapp 4,9 Millionen Euro. Das aber ist verschmerzbar. Denn die Gewerbesteuerumlage geht von mehr als einer Million auf 677000 Euro zurück, angesichts der momentanen Geldpolitik muss die Gemeinde auch weniger für die Zinsen ihrer noch laufenden Kredite bezahlen. In diesem Jahr wird man die Schulden von gut sechs Millionen um knapp 720000 Euro tilgen. Mehr wäre problemlos möglich. Doch angesichts von Strafzinsen wäre das unter dem Strich ein schlechtes Geschäft, sagte der Bürgermeister.

Wie gut die Marktgemeinde finanziell dasteht, verdeutlicht ihre sogenannte Umlagekraft, also die finanzielle Leistungsfähigkeit von Jettingen-Scheppach. Sie stieg von 6,7 Millionen im Jahr 2016 auf 10,5 Millionen in diesem Jahr. Umgerechnet auf die Einwohner der Gemeinde bedeutet das eine Steigerung von 946 Euro 2016 auf knapp 1500 Euro in diesem Jahr. „2010 lagen wir noch bei etwa 600 Euro“, freute sich der Bürgermeister über die „fantastische Entwicklung“ in den zurückliegenden Jahren. Der Haushalt 2020, der im März verabschiedet wird, ist der letzte, den Hans Reichhart als Bürgermeister zu verantworten hat. Seine Schlussbilanz im Gemeinderat: „Wir sind auf einem guten Weg.“ (kai)

