Gemeinderäte ärgern sich über fehlende Firmenparkplätze

Die Verkehrssituation rund um das Gelände einer Firma in Ellzee ruft im Rat Kritik hervor. Für einen geplanten Neubau des Unternehmens gibt es deshalb Auflagen.

Von Emil Neuhäusler

Da platzte einer Gemeinderätin und einigen Gemeinderäten sprichwörtlich der Kragen: Eine in Ellzee ansässige Firma erweiterte bisher immer wieder die Betriebsfläche, ohne die in den Genehmigungen verlangten Parkplätze zu realisieren. In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend stand ein neuer Bauantrag dieser Firma auf der Tagesordnung. Der Gemeinderat stellte sein Einvernehmen nur bei Einhaltung von Auflagen bezüglich der Verkehrssituation auf der am Betriebsgelände vorbeiführenden Straße in Aussicht. Auch die Diskussion über die Anschaffung von digitalen Funkmeldern brachte ein unerwartetes Ergebnis. Ein Weihnachtsgeschenk gab es für die Anlieger der Holzgasse in Hausen und der Straße „Am Hopfenberg“ in Stoffenried.

Firma will in Ellzee eine neue Produktionshalle bauen

Der Antrag einer Firma im Gewerbegebiet am Bahnhof lautet auf Neubau einer Produktionshalle mit Lagerhalle, Außenanlagen und etwa 80 Mitarbeiterparkplätzen. Letztere entsprechen laut Stadtbaumeister Adolf Stapf den gesetzlichen Anforderungen. Die Kritik der Gemeinderäte richtete sich vor allem auf fehlende Parkplätze für Zulieferer- bzw. Abfuhr-Lkw. Die Lkw-Fahrer würden auch am Wochenende auf der Straße vor dem Betriebsgelände parken, „ihre Grillwürstchen braten“ und dabei den Durchgangsverkehr behindern und das Umfeld „vermüllen“. Das gemeindliche Einvernehmen gab es deshalb nur unter folgenden Auflagen: Es müssen fünf Lkw-Parkplätze bereitgestellt werden und am nördlichen Ende des Betriebsgeländes ist für die Lkws eine Wendemöglichkeit zu schaffen. Sollte sich die Verkehrssituation trotz dieser Auflagen nicht verbessern, werde die Gemeinde zu entsprechenden Maßnahmen wie das Anbringen von Halteverboten greifen.

Feuerwehr hat die Anzahl der gewünschten Funkmelder reduziert

Bereits in der vergangenen Sitzung hatte sich das Gemeindegremium mit der Teilnahme am zentralen Vergabeverfahren für digitale Funkmelder befasst. Vonseiten der Feuerwehren waren insgesamt 69 Piepser (jeweils 25 Pager für Ellzee und Stoffenried sowie 19 für Hausen) beantragt worden. Die Gemeinde hätte dafür nach Abzug von Zuschüssen für zwölf Piepser knapp 40000 Euro berappen müssen. Es wurde beschlossen, den angemeldeten Bedarf nochmals zu überprüfen. Nunmehr standen noch 45 Pager auf der Wunschliste der Feuerwehren, für Stoffenried und Ellzee je 18, für Hausen neun. Dafür würden nach Abzug der Förderung für zwölf Geräte, der Anzahl bereits analog vorhandener Geräte, immer noch über 20000 Euro an Kosten anfallen. „Der Staat bringt Gesetze heraus und die Gemeinde muss zahlen“, beschwerten sich die Räte. Bald könne sich eine Gemeinde eine Feuerwehr gar nicht mehr leisten. Dabei sei die Umstellung auf die Digitalisierung überhaupt nicht nachvollziehbar, weil die SMS-Alarmierung hervorragend funktioniere und auch weiterhin über die Sirene alarmiert werde. Außerdem wird befürchtet, dass viele im Umlauf befindlichen Pager verlegt oder verloren würden und vor allem bei Feuerwehrlern, die weiter vom Heimatort entfernt arbeiteten, sowieso keinen Sinn machen. Einstimmig fiel am Schluss die Entscheidung, nur die zwölf geförderten Piepser anzuschaffen.

Bauvorhaben kann nun doch nicht verwirklicht werden

In der Sitzung vom August 2018 hatte der Gemeinderat den Beschluss gefasst, die noch nicht endgültig hergestellten Erschließungsanlagen „Am Hopfenberg“ und „Holzgasse“ vor dem 1. April 2021 endgültig herzustellen, damit die Kosten auf die Anlieger umgelegt werden können. Der Beschluss fiel damals in der Annahme, dass dies vom Gesetzgeber so restriktiv gefordert werde. Inzwischen habe sich die Ansicht darüber relativiert, und der Gemeinderat nahm den Beschluss einstimmig zurück. Die beiden Straßen werden also nach dem Willen fast aller Anlieger nicht ausgebaut. Bürgermeister Karl Schlosser wies aber darauf hin, dass diese nicht erwarten könnten, dass die Straßen dann nach Ablauf der Frist auf Kosten der Gemeinde erschlossen würden. Verwiesen wurde auch auf die Problematik des Winterdienstes auf Schotterstraßen.

Schließlich fiel noch der einstimmige Beschluss zur Änderung des Bebauungsplanes „Am Maderweg“ in Ellzee. Es wurde festgestellt, dass sonst ein Bauvorhaben, dem die Gemeinde in einer Bauvoranfrage bereits zugestimmt hat, nicht verwirklicht werden kann. Unter „Verschiedenes“ wurde noch zur Sprache gebracht, dass entlang von Straßen Hecken zurückzuschneiden sind, und zwar so weit, dass sie nicht mehr auf den Gehweg oder in die Straße hineinreichen. Am Schluss wurde noch angemerkt, dass die Sanierung des Friedhofs in Hausen zwar gelungen sei, aber der Kiesweg zu den Grabreihen in schlechtem Zustand wäre. Bürgermeister Schlosser stellte in den Raum, ob es sinnvoll ist, all diese Wege neu auszukoffern oder sogar ein Vlies zur Verhinderung des Graswuchses einzubringen.

