vor 49 Min.

Gemeinderat Gundremmingen besichtigt künftigen Wanderweg

Plus Zum geplanten Weg der Sinne fand die Sitzung des Gundremminger Gemeinderats im Hirschbachtal statt. Was geplant ist und welche Möglichkeiten die Gemeinde hat.

Von Peter Wieser

Der Gundremminger Gemeinderat hat an der Franziskuskapelle getagt – ein zwar etwas ungewöhnlicher Ort für eine Sitzung, aber immerhin: Die Franziskuskappelle am Ortseingang wird der Ausgangspunkt des geplanten Wanderwegs auf den Spuren des heiligen Franziskus sein. Somit war diese am Donnerstag auch der Treffpunkt der Mitglieder des Gemeinderats. In der September-Sitzung hatten sich die Räte bereits mit ersten Ideen zu einem „Weg der Sinne“ in das Hirschbachtal auseinandergesetzt. Am Donnerstag galt es, sich – teils in Wanderschuhen, teils mit dem Fahrrad – ein Bild vor Ort zu machen, was wo möglich ist. Dabei kamen mehrere Ideen zusammen.

Der Wanderweg soll ein "Gundremminger Weg" werden

Ein Gespräch mit Donautal Aktiv habe es bereits gegeben, erklärte Bürgermeister Tobias Bühler ( CSU). Ein Termin werde jedoch erst in den kommenden Tagen zustande kommen. Gedanken im Vorfeld hatten sich auch Ratsmitglieder gemacht: „Es soll ein Gundremminger Weg werden und nicht einer der Gemeinde oder einzelner Personen“, merkte Dritte Bürgermeisterin Alexa Kille (CSU) an. Sie sprach sich dafür aus, hinsichtlich der Gestaltung Schule und Kindergarten und auch Vereine wie den Franziskus- oder den Ortsverschönerungsverein einzubeziehen. Willi Schiele (GfG) sah das genauso, möglicherweise könne man auch Eltern und Elternbeirat mit ihren Ideen ins Boot nehmen und die Gemeinde unterstütze nur. Wenn alles die Gemeinde mache, lasse das Interesse nach, schloss sich auch Zweiter Bürgermeister Anton Frei (GfG) an.

Wenn man den Weg interessant gestalte, könne man diesen, beispielsweise auch in Verbindung mit dem Ferienprogramm, vielseitig nutzen, meinte Bertram Fischer, der in Bezug auf die Pflege den Vorschlag von Patenschaften unterbreitete. Christian Joas (GfG) regte an, dass man zunächst die Wegführung festlegen und eine Übersicht anfertigen sollte. Man müsse den Leuten auch etwas an die Hand geben, welche Plätze zur Verfügung stünden und wo etwas Bestimmtes verwirklicht werden könne.

Natur-Kneippanlage für Gundremmingen in Bachlauf denkbar

Unter anderem war in der vergangenen Sitzung eine Art Natur-Kneippanlage zur Sprache gekommen. Dass der Bachlauf am Hirschbachplätzle mit seinen Sitzbänken bei der Wendeplatte der geeignetere Ort wäre als eine Stelle abseits und mitten im Wald, von der möglicherweise nur Insider wüssten, darüber war man sich im Grunde genommen einig. Der Bachlauf wäre mit Steinen und einer Edelstahlstange zum Sichern mit relativ wenig Geld zu verwirklichen und bedürfte nicht allzu großer Pflege. Allerdings würde es sich nicht um eine Kneipp-Anlage, sondern vielmehr um eine Wassertretanlage handeln, was genauso eine ansprechende Möglichkeit wäre. Gundremmingen sei ja schließlich auch kein Kurort.

Auf dem weiteren Weg durch das Hirschbachtal, vorbei an Rinderweide, über das Brückle über den Hirschbach, entlang dem vom Biber aufgestauten Bachlauf und dem Insektenhotel bis hin zu den beiden Marterln im östlichen Bereich, wurde schnell klar: Es gibt im Hirschbachtal zahlreiche schöne Plätze in teilweise ursprünglicher Natur, an denen sich mit nur Wenigem vieles verwirklichen ließe. Allerdings befinden sich nicht alle Wege und Flächen im Besitz der Gemeinde. In jedem Fall werde es Gespräche mit den Eigentümern geben, wie diese zu dem Vorhaben stünden, erklärte Bürgermeister Bühler. Nicht gewollt ist, dass der Rundweg mit Fahrzeugen befahren wird. „Wenn es ein Wanderweg wird, dann wird da auch gelaufen“, hatte Willi Schiele zuvor betont.

Rückblick auf den wieder ins Leben gerufenen Brunnen im Pfarrgarten

Nach einem kurzen Besuch auf dem kirchlichen Friedhof informierte sich der Gemeinderat auch zu dem restaurierten und bei Nacht beleuchteten Brunnen im Pfarrgarten. Gundremmingens Pfarrer im Ruhestand Richard Harlacher gab einen Rückblick, wie der Brunnen auf seine Initiative von einem Trupp Bürger wieder zum Leben erweckt wurde (wir berichteten). Er freue sich, dass ein solches Bauwerk wieder zutage gebracht worden sei. Immerhin sei der Brunnen 500 Jahre alt, das Gundremminger Rathaus aber nur 20, scherzte Pfarrer Harlacher.

