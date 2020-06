18:00 Uhr

Gemeinderat Kötz: Glasfasernetz, Ökostrom und Feuerwehrfahrzeuge

Plus Der Gemeinderat in Kötz will eine Überwachung der Arbeiten am Glasfasernetz. Es gab auch Diskussion über Anbieterwechsel bei der Straßenbeleuchtung.

Von Sandra Kraus

Drei Beschlüsse wurden bei der Gemeinderatssitzung in Kötz gefasst, alle drei einstimmig und doch nicht aus Überzeugung, sondern aus sachlichen Gründen. Der erste Beschluss ermächtigt Bürgermeisterin Sabine Ertle, einen Vertrag mit der LEW Telnet GmbH abzuschließen, damit zehn Anwesen im Außenbereich von Großkötz, Kleinkötz und Ebersbach auch an das Glasfasernetz angeschlossen werden.

Vor dem Hintergrund, dass der Ausbau des Glasfasernetzes innerorts noch nicht abgeschlossen ist, und die an die ausführenden Baufirmen adressierte Mängelliste lang und für die Gemeinde wohl auch teuer ist, wurde um die Entscheidung heftig gerungen. „Die rechtliche Position der Gemeinde ist bei diesem Vertrag eine andere wie beim Pilotausbau innerorts“, betonte Bürgermeisterin Sabine Ertle.

Gemeinderat Kötz: Wunsch nach Absicherung ist groß

Auf Wunsch der Gemeinderäte wird ein Angebot zur Bauüberwachung durch ein Ingenieurbüro eingeholt. Auch wenn LEW Telnet eine andere bauausführende Firma zugesichert hat, wie Ertle berichtete, ist der Wunsch nach Absicherung groß. Wegen der vielen Baumängel beim Ausbau des Glasfasernetzes in Kötz wird LEW Telnet jetzt ein Ticketsystem einrichten, in das alle Bürger ihre Mängel eingeben sollen.

„Ich bin mir nicht sicher, ob wir im Rathaus von allen Mängeln wissen. Vieles wurde mündlich dem Capo oder jemand von der Verwaltung gesagt, aber das reicht nicht. Alle Mängel gehören in das Ticketsystem. Dazu wird es einen Aufruf im nächsten Amtsblatt geben“, sagte Bürgermeisterin Ertle.

Der zweite Beschluss betraf den kommunalen Energieliefervertrag der Gemeinde Kötz mit der LEW für die nächsten drei Jahre 2021 bis 2023. Demnach kostet der Strom für die Liegenschaften ab 2021 4,98 Cent pro Kilowattstunde. Bisher mussten 3,25 Cent pro Kilowattstunde bezahlt werden. Der Strompreis für die Straßenbeleuchtung steigt von 2,87 Cent pro Kilowattstunde auf 4,50 Cent pro Kilowattstunde. Pro Jahr wird Kötz damit künftig 5800 Euro (plus 2000 Euro) für Strom ausgeben und weitere 4300 Euro (plus 1500 Euro) für die Straßenbeleuchtung.

Gemeinderäte diskutieren über Ökostrom für Kötz

Intensiv diskutierten die Räte einen Anbieterwechsel, der aber dadurch erschwert wird, dass die Straßenbeleuchtung der LEW gehört und abgelöst werden müsste. Während einige Gemeinderäte schon allein aus Vorbildfunktion und wegen des Umweltschutzes für Ökostrom eintraten, störten sich andere Räte daran, dass die LEW nur hundertprozentig grünen Strom, einen nicht-zertifizierten Ökostrom, angeboten hatte. Mit Steuergeldern müsse man sparsam umgehen, war deren Argument. Letztlich fiel doch die Entscheidung einstimmig zugunsten von Ökostrom und LEW als Anbieter.

Eher widerwillig wurde vom Gemeinderat ein Auftrag erteilt zur Beratung und Unterstützung bei der europaweiten Ausschreibung zum Kauf des Löschgruppenfahrzeugs LF20 für die Freiwillige Feuerwehr Großkötz. 8000 Euro ausgeben zu müssen, damit die Rechtsanwaltsgesellschaft Mayburg aus München in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr-Fahrzeug-Technik Firma Zawadke aus Neu-Ulm eine Ausschreibung vorbereitet und durchführt, stieß auf Unverständnis.

Neues Feuerwehrfahrzeug für Kötz

Michael Seitz sagte: „Kann sich da nicht der Landkreis einbringen? Pro Jahr werden bestimmt zehn Feuerwehrfahrzeuge im Landkreis beschafft, da muss doch nicht jede Kommune einen Rechtsanwalt beauftragen.“ Dass die Verwaltung die Aufgabe nicht stemmen könne, war für die Räte einleuchtend. Aber rund 8000 Euro, die nach tatsächlichen Stunden abgerechnet werden, für eine europaweite Ausschreibung hinlegen zu müssen, titulierte ein Rat als „Schildbürgerstreich“.

Trotz aller Diskussion gab es einen einstimmigen Beschluss zur Auftragsvergabe an das Büro. Die auf den Zuhörerstühlen sitzenden Feuerwehrmänner aus Großkötz freuten sich. Im Jahr 2023 soll das neue Fahrzeug in Dienst genommen werden und sein dann 27 Jahre altes Vorgängerfahrzeug ablösen.

Mit Bedauern reagierten die Gemeinderäte auf die Information von Bürgermeisterin Sabine Ertle, dass das 30. Marktfest in der Partnergemeinde Obdach in der Steiermark (Österreich) wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde und es damit Anfang August auch keine Fahrt von Kötz nach Obdach geben wird.

