Gemeinderat Rettenbach: ein Kammelstrand für Remshart?

Plus Wie die Gemeinde Rettenbach den Fluss erlebbar machen und dazu auch die Bürger miteinbeziehen möchte.

Von Peter Wieser

Entsteht im Rettenbacher Ortsteil Remshart bald ein Strand an der Kammel? Für das Projekt könnte es sogar eine 50-prozentige Leader-Förderung geben. In der Sitzung am Montag beschloss der Rettenbacher Gemeinderat einstimmig, für die Erstellung einer dafür erforderlichen Projektskizze mit Kostenschätzung sowie für das anschließende Fördergesuch, das ortsansässige Büro „Das Grünstudio“ zu beauftragen. Für die Planung ist im Haushalt ein Betrag in Höhe von 15000 Euro vorgesehen. Grundsätzlich gehe es darum, die Kammel mit Sitz- und Liegemöglichkeiten, Informationstafeln und vielem mehr erlebbar zu machen, so Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast ( CSU). Der dortige Bereich sei in den vergangenen Sommern regelmäßig besucht worden, auch die Familie von der benachbarten Mühle, mit der er Kontakt aufgenommen habe, stehe der Idee positiv gegenüber, merkte Stefan Brunhuber (CSU) an. Anja Schinzel (BL) wies darauf hin, dass diese in die Planungen miteinzubinden sei. Weiter müsse sichergestellt sein, wie man den Zugang in die Kammel, die Zufahrt und die Parkplätze gestalte – auch im Hinblick auf das angrenzende Privatgelände.

Förderung für Rettenbach "sehr wahrscheinlich"

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Gemeinde Rettenbach – ähnlich wie der Markt Offingen beim Mindelstrand – bei einer sorgfältigen Planung in den Genuss einer Förderung komme, schätzte Kämmerer Christoph Zeh als sehr hoch ein. Franz Feil (CSU) forderte jedoch, bei den Kosten eine Höchstgrenze zu setzen, nachdem es sich bei dem Projekt in Offingen immerhin um einen sechsstelligen Betrag gehandelt habe. Planer Andres Schöfer schlug einen sogenannten Low-Budget-Ansatz, zunächst nur das Notwendigste vorzusehen, vor. Anhand einer Ideensammlung mit den Wünschen und Vorstellungen interessierter Bürger, könne man anschließend entscheiden, was man umsetze. Im Amtsblatt soll nun aufgefordert werden, entsprechende Anregungen an die Gemeinde heranzutragen.

Im Rahmen eines Pilotprojekts wird derzeit in Rettenbach sowie in den Ortsteilen Harthausen und Remshart flächendeckend ein Glasfaserhausanschluss errichtet. Nicht davon betroffen sind der Campingplatz und die Gaststätte „Am Silbersee“. Hierzu soll ein Breitbandausbauverfahren nach der vom Freistaat geförderten Bayerischen Gigabitrichtlinie, mit der auch die Außenbereiche abgedeckt werden sollen, erfolgen. Für die Markterkundung und das Aufbereiten der Förderunterlagen wurde das Planungsbüro Corwese beauftragt.

Rettenbach führt digitales Ratsinformationssystem ein

Wie bereits im Markt Offingen und in der Gemeinde Gundremmingen wird nun auch in der Gemeinde Rettenbach das digitale Ratsinformationssystem eingeführt. Die Kosten für die von der Gemeinde bereitgestellten einheitlichen Endgeräte mit Zubehör betragen etwa 550 Euro je Gerät. Aufgrund des Datenschutzes und der Sicherheit sei diese Variante unbedingt vorzuziehen, anstatt eigene I-Pads zu nutzen, erklärte Marco Weiss, Leiter Information und Kommunikation in der VG Offingen.

Die Bürgerliste Rettenbach hatte einen Antrag hinsichtlich einer Entlastung der Mitbürger aufgrund der Corona-Pandemie gestellt. Darin geht es unter anderem darum, den Vereinen für die Dauer, in der sie die Gemeindehalle nicht nutzen können, die Miete zu erlassen, wie auch um die Gewährung eines Zuschusses, um finanzielle Einbußen abzumildern. Die Gemeinde Rettenbach möchte zunächst absehen, wie sich die Situation im Laufe des Jahres entwickelt. Auf Antrag bis Ende Januar könnten dann rückwirkend entsprechende Entscheidungen gefällt werden.





