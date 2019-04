18.04.2019

Gemeinderat regelt Gebühren neu

Wozu sich die Landensberger bei Wasser und Abwasser entschieden haben

Das Sachverständigenbüro Dagmar Suchowski hat die Abwassergebühren für die Gemeinde Landensberg kalkuliert. Die Ergebnisse sind jetzt im Gemeinderat vorgestellt worden. Die kostendeckende Gebühr beträgt für den Kalkulationszeitraum für die Jahre 2019 bis 2022 demnach 3,07 Euro pro Kubikmeter. In dieser Gebühr wurde das Ergebnis der Vorjahre berücksichtigt. Da es sich um eine Kos-tenunterdeckung beim Schmutzwasser in Höhe von 76584 und beim Niederschlagswasser in Höhe von 23942 Euro handelt, ist diese wieder auszugleichen. Der Rat hat beschlossen, den Zinssatz für die Verzinsung des Anlagevermögens wie bisher auf vier Prozent festzusetzen. Die Schmutzwassergebühren werden rückwirkend zum 1. Januar auf 3,07 Euro pro Kubikmeter festgesetzt, die Niederschlagswassergebühr auf 37 Cent pro Kubikmeter. Für die vergangenen und die nächsten vier Jahre sind die Unterdeckung beziehungsweise die geplanten Sanierungen an der Abwasserversorgung bereits eingerechnet.

Ebenfalls hatte das Büro den Herstellungsbeitrag kalkuliert, es geht dabei darum, den Aufwand für die Herstellung der Entwässerungseinrichtung zu decken. Aktuell liegt er für die Grundstücksfläche je Quadratmeter bei 1,27 und je Quadratmeter Geschossfläche bei 10,23 Euro. Die Beiträge wurden nun auf die ermittelten Höchstgrenzen festgesetzt, also auf 1,25 Euro beziehungsweise 11,38 Euro. In Fällen der Nacherhebung gibt es hier abweichende Beiträge. Wie es in den Unterlagen heißt: „Bei einem Grundstück, für das der Aufwand für den Grundstücksanschluss im Sinn von Paragraf 3 der Entwässerungssatzung in vollem Umfang getragen worden ist, beträgt der abgestufte Beitrag in den Fällen der Nacherhebung für zusätzliche Grundstücks- beziehungsweise Geschossflächen“ pro Quadratmeter Grundstücksfläche 1,06 Euro, pro Quadratmeter Geschossfläche 9,93 Euro. In den Nacherhebungsfällen einer nachträglichen Bebauung beträgt der zusätzliche Beitrag demnach pro Quadratmeter Grundstücksfläche 19 Cent, pro Quadratmeter Geschossfläche 1,45 Euro.

Die Verbrauchsgebühren für die Wasserversorgungseinrichtung werden rückwirkend auf 2,53 Euro pro Kubikmeter (bislang 2,50 Euro) festgesetzt, die Grundgebühren bleiben gleich. Geplante Maßnahmen bei den Brunnen I und II sowie an den Versorgungsleitungen sind hier bereits berücksichtigt. Für die Herstellung der Wasserversorgung werden ebenfalls die Höchstgrenzen festgesetzt, es sind 70 Cent pro Quadratmeter Grundstücks- und 3,65 Euro pro Quadratmeter Geschossfläche. Auch hier fallen in Fällen der Nacherhebung abweichende Gebühren an: Beim Grundstück, für das der Aufwand für den Grundstücksanschluss im Sinn von Paragraf 3 der Satzung in vollem Umfang getragen worden ist, beträgt der abgestufte Beitrag in den Fällen der Nacherhebung für zusätzliche Grundstücks- beziehungsweise Geschossflächen pro Quadratmeter Grundstücksfläche 55 Cent, pro Quadratmeter Geschossfläche 2,87 Euro. In den Nacherhebungsfällen der nachträglichen Bebauung beträgt der zusätzliche Beitrag pro Quadratmeter Grundstücksfläche 15 Cent, pro Quadratmeter Geschossfläche 78 Cent.

In der Sitzung wurde außerdem beschlossen, dass statt der ursprünglich geplanten sechs nun zehn Hundetoiletten angeschafft werden, da die ursprüngliche Zahl als nicht ausreichend erachtet wurde. Außerdem wird es eine Unkrautbekämpfungsaktion geben. Und auf Ausgleichsflächen im Westen des Baugebiets Am Feldle in Glöttweng wird eine Blumenwiese angelegt. Für die Feldblumenmischung und die Ansaat entstehen Kosten von 650 Euro. Gemeinderatsmitglied Johann Haas hatte darauf hingewiesen, dass Saatgut im Landratsamt kostenlos bezogen werden könne. Die Bürger sollen beim Projekt einbezogen werden.

Für das neue Feuerwehrhaus standen Ende Februar die Statik und Probeschürfungen auf dem Arbeitsplan. Jetzt liegt alles beim Architekten, nach Ostern ist eine Besprechung dazu angesetzt. (cki)

Themen Folgen