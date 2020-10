vor 4 Min.

Gemeinderat sagt Nein zu einer Bahntrasse durch Bibertal

Plus Der Gemeinderat Bibertal spricht sich klar gegen eine Bahnstrecke durch die Ortschaft aus. Auch an der Autobahn will er sie nicht haben.

Von Sandra Kraus

Weder strömender Regen noch die späte Uhrzeit haben gut 30 Bibertaler Bürger davon abgehalten, die Gemeinderatssitzung im Traubesaal in Bühl zu besuchen. Der Rat hatte sich zuerst mit den nicht öffentlichen Themen beschäftigt, die Öffentlichkeit war erst ab 20.40 Uhr zugelassen. Es war wohl das Bahnprojekt Ulm – Augsburg, das die Bibertaler interessierte. Denn nachdem der Gemeinderat einen einstimmigen Grundsatzbeschluss gefasst hatte, gingen die meisten wieder nach Hause.

Auch eine Bahntrasse an der Autobahn würde Bibertal tangieren

Bürgermeister Roman Gepperth hatte erklärt: „Kurz nach meinem Amtsantritt im Mai wurde ich nach Augsburg eingeladen zu einer Präsentation über das Bahnprojekt. Ziel ist es, die Fahrzeit zwischen Augsburg und Ulm auf unter 30 Minuten zu verkürzen. Die Trassenführung ist noch nicht festgelegt. Sollte die neue Trasse auf einer Geraden zwischen Ulm und Augsburg verlaufen, würde sie mitten durch Bibertal laufen. Auch eine Bahntrasse entlang der Autobahn A8 würde Bibertal tangieren.“ Aktuell gibt es keinen konkreten Plan des Streckenverlaufs, Gepperth sprach von einer Findungsphase, in der die Planer seien. Trotzdem plädierte er für Wachsamkeit, war er doch in seiner Anfangszeit im Landratsamt Günzburg im Jahr 1991 im Fachbereich Verkehrswesen mit der damals aktuellen und heiß diskutierten Heimerl-Trasse beschäftigt gewesen.

In der aktuellen Informationsbroschüre der DB Netz AG, die dem Gemeinderat vorlag, steht, dass der Verlauf der Bahnstrecke im Dialog mit der Bevölkerung bestimmt werden solle. Vorsorglich und um dem Bürgermeister bei etwaigen Verhandlungen den Rücken zu stärken, fasste der Gemeinderat einstimmig folgenden Grundsatzbeschluss: „Der Gemeinderat spricht sich aus gegen eine Trasse, die an die sogenannte Heimerl-Trasse angelehnt ist, und setzt sich für eine Erweiterung der bisherigen Trassenführung ein.“ Damit ist klar, dass der Gemeinderat weder eine Bahnstrecke parallel zur Autobahn noch eine Neubaustrecke quer durch Bibertal möchte.

Nahwärmenetz in Schneckenhofen soll erweitert werden

Außerdem ging es in der Sitzung um diese Themen:

Nahwärmenetz in Schneckenhofen: In Schneckenhofen möchte Jakob Meißle das bestehende Nahwärmenetz, das mit seiner Biogasanlage gekoppelt ist, entscheidend erweitern. Gut 25 Hausbesitzer hätten bei einem Treffen im März ihr Interesse an einem Anschluss ihrer Häuser bekundet, sagte Meißle, der das Projekt im Gemeinderat vorstellte. Gebaut werden müsste dazu ein Leitungsnetz von 1,6 Kilometern Länge und ein Heizgebäude mit einem Hackschnitzelbrennkessel, um auch an kalten Tagen Versorgungssicherheit gewähren zu können.

Klaus Jekle, der in Edelstetten und Neuburg mit einer Kombination aus Biogasanlage und Hackschnitzelbrenner schon seit ein paar Jahren für warme Stuben und Unabhängigkeit von Heizöl und Erdgas sorgt, unterstützt die Familie Meißle in ihrem Vorhaben, das ökonomisch und ökologisch für alle Beteiligten Vorteile haben soll. Auch ein Anschluss von alter Schule und Feuerwehrhaus an das Fernwärmenetz, das für Regionalität und 100 Prozent erneuerbare Energien stehe, wäre möglich. Für Meißle ist jetzt in der Planungsphase auch wichtig, ob gemeindliche Flächen für das Leitungsnetz benutzt werden können, ob bei der Baumaßnahme Glasfaser mitverlegt werden soll und wie weit die Planungen für die gemeindlichen Tiefbaumaßnahmen in der Drillstraße seien. Bürgermeister Gepperth sprach sich dafür aus, dass es sinnvoll sei, Maßnahmen zu bündeln. Alles Weitere werde in einer weiteren Sitzung beraten.

Nur die Mehrzweckhalle in Kissendorf kann unter Corona-Bedingungen für Bürgerversammlungen dienen

Holzverarbeitung in Hetschwang: Einstimmig gab der Gemeinderat das gemeindliche Einvernehmen zum Neubau einer landwirtschaftlichen Holzlager- und Holzaufarbeitungshalle über einer bestehenden Fahrsiloplatte im Außenbereich. Auf dem Pultdach der Halle wird eine Fotovoltaikanlage errichtet. In der Halle sollen während 15 bis 20 Wochen im Jahr angelieferte Rundhölzer mittels eines traktorangetriebenen Säge-Spalt-Automaten zu Brennholzscheiten aufgearbeitet und in Gitterboxen gefüllt werden. Dem Bauantrag lag ein umfangreiches Schallgutachten bei, demzufolge die gültigen Richtwerte eingehalten, teils sogar unterschritten werden. Das Gebäude verbessere die Schallsituation im Vergleich zum bestehenden Brennholzhandel.

Bürgerversammlungen: Unter den von der Corona-Pandemie diktierten Abstandsregeln sieht Bürgermeister Roman Gepperth nur die Mehrzweckhalle in Kissendorf als möglichen Veranstaltungsort. Er sagte: „Dazu muss die Mehrzweckhalle, deren Sanierung kurz vor der Fertigstellung steht, aber erstens fertig und zweitens baurechtlich abgenommen sein. Realistisch ist deshalb für mich ein Termin Mitte oder Ende November. In die Ortsteile können wir heuer nicht.“

Fritz Deutschenbaur darf wieder als Wahlhelfer aktiv werden

Gerichtsurteil: Bürgermeister Gepperth informierte den Gemeinderat über die Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Augsburg wegen des Ausschlusses eines Bürgers vom Wahldienst (wir berichteten, es geht um Fritz Deutschenbaur): „Verwaltungsgerichtspräsident Nikolaus Müller hatte erklärt, dass das Verhalten des Bürgers nicht für einen Ausschluss ausreiche. Anschließend fragte er mich, wie ich mich als Bürgermeister entschieden hätte. Ich sagte, dass ich mich nicht für einen Ausschluss entschieden hätte. Eine andere Antwort wäre in meinen Augen Rechtsbeugung gewesen. Demzufolge kann ich es mir auch vorstellen, dass der betreffende Bürger, wenn es rechtlich in Ordnung ist, wieder als Wahlhelfer tätig ist. Zu den Kosten des Verfahrens, das die Gemeinde Bibertal zahlen muss, ist zu sagen, dass wir eine Rechtsschutzversicherung haben und es damit bei einem Selbstbehalt von 250 Euro bleibt.“ Als der Ausschluss des Bürgers stattfand, war Roman Gepperth noch nicht Bürgermeister von Bibertal.

