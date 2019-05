10:55 Uhr

Gemeinsam in ein halbes Jahrhundert

Der FC Reflexa Rettenbach feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Das Bild kinks zeigt die Leiter der einzelnen Abteilungen und langjährige Mitglieder mit Namensgeber Hanspeter Albrecht (Dritter von rechts). Rechts daneben: Zweiter Vorstand Martin Wiedenmann und Vereinsvorsitzender Willibald Lang. „Reflexa haltet Stand, in ein paar Jahren schießen wir alle an die Wand“ – von Anfang an hatte der Sportverein große Ziele. Das Bild entstand im Fasching 1970, ein Jahr nach der Gründung.

Jubiläum Der FC Reflexa Rettenbach feiert sein 50-jähriges Bestehen. Wie der Verein zu seinem Namen kam und warum die Fußballer so gut englisch sprechen konnten

Von Peter Wieser

Rettenbach Als er nach Rettenbach gekommen sei, habe er festgestellt, dass es dort sehr viele liebenswerte und nette Leute gebe. „Ein Leben in einem Sportverein war aber nicht möglich. Es existierte nämlich keiner“, erzählt Reflexa-Chef Hanspeter Albrecht. Er selbst habe Tischtennis gespielt und hätte dies in Rettenbach gerne fortgeführt. Also wandte er sich an den damaligen Bürgermeister Johann Wiedenmann. Der hatte dieselben Interessen und vertrat ebenfalls die Meinung: „Wir brauchen einen Sportverein.“ Das waren die Ursprünge des FC Reflexa Rettenbach, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiert.

Wie kann man in einer Gemeinde, in der der Sport kein großes Thema war, das Interesse der Bürger für einen Sportverein wecken? Es folgte ein Informationsabend in der alten Schule, der lediglich dazu vorgesehen war, sich mit den Bürgern darüber auseinanderzusetzen. In weiser Voraussicht habe man die Unterlagen für eine Vereinsgründung gleich mit dabeigehabt, erzählt Albrecht weiter. Ganz schnell sei aus dem Informationsabend ein Gründungsabend geworden: Spontan habe man ein Sportverein mit 45 Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen.

Noch standen eine ganze Reihe Fragen offen: Wie kann man den Verein benennen? Wie soll er organisiert und geführt werden? Und vor allem: Wie wird er sich finanzieren? Die Idee dazu sei wieder einmal vom Bürgermeister, schlau wie er gewesen sei, gekommen, erzählt Hanspeter Albrecht: „Da gäbe es doch jemanden, der ein bisschen als Geldgeber fungieren könne. Im Gegenzug könne man dem Verein ja den Namen ,Reflexa’ geben“, habe dieser gesagt. Damit hatte der Sportverein nicht nur seinen Namen, sondern zugleich auch seinen Sponsor – und den Bürgermeister als Vorsitzenden.

Mit Jürgen Heinrich hatte der Verein übrigens von der ersten Minute an einen eigenen Fußballtrainer. Bürgermeister Wiedenmann habe bei dessen Umzug nach Rettenbach einen Karton mit Fußballschuhen bemerkt und ihn darauf angesprochen, erzählt Gründungsmitglied Erich Glocker. Dabei sei herausgekommen, dass dieser Trainer sei, und Heinrich habe sofort mitgezogen. Mit Pfarrer Josef Graf als Jugendleiter hatte der Verein sogar einen Geistlichen. Überhaupt legte man damals schon großen Wert auf die Jugend- und Nachwuchsarbeit.

Der Fußballbetrieb wurde zunächst auf einer Wiese, eher einem Sumpfgelände, neben dem heutigen Sportplatz aufgenommen. Noch im Gründungsjahr, im Herbst 1969, fand in Hochwang das erste Punktspiel statt. „Bis zur Halbzeit haben wir sogar mit 2:1 geführt, erzählt Gebhard Lehle, einer der ersten Fußballer in Rettenbach. Auch wenn man letztlich mit zwei Toren Unterschied verloren habe, sei das als Neuling schon eine Leistung gewesen. Die Saison habe man als Vorletzter beendet – aber vor Glöttweng, obwohl die Glöttwenger bereits drei Jahre vorher schon mit dabei gewesen seien, fährt Lehle schmunzelnd fort. In den folgenden Jahren habe es die Mannschaft sogar geschafft, drei Mal in die nächsthöhere Klasse aufzusteigen. Dumm sei nur gewesen, dass man das Jahr zuvor immer in die niedrigere abgestiegen sei.

Einer der Höhepunkte war 1973 der Vereinsausflug nach London mit einem Freundschaftsspiel gegen den FC Barnet, dem Fußballverein eines Vororts der englischen Hauptstadt. Man habe zwar „a bissle hoch verloren“, dafür aber, wieder zurück in Rettenbach, bestes Englisch gesprochen. Ein weiterer Höhepunkt war 1977 das Entscheidungsspiel zum Aufstieg in die B-Klasse auf dem Burgauer Jahnsportplatz gegen den Erzrivalen Gundremmingen vor fast 2000 Zuschauern. In einer umstrittenen Partie, bei der der Schiedsrichter unter Polizeischutz vom Platz gebracht werden musste, entschieden die Rettenbacher nach 117 Minuten mit einem 3:2-Sieg das Spiel für sich. „Anschließend ist der Verein samt Blasmusik in den Ort hereinmarschiert und hat gefeiert“, erinnert sich Martha Geißler, die mehr als 25 Jahre Übungsleiterin für Gymnastik war.

Mit der Zeit kamen weitere Abteilungen, Tischtennis und eben die Gymnastik hinzu, später unter anderem Badminton, Fitness und Allkampf-Jitsu. Genutzt wurden zunächst die Räumlichkeiten in der Gastwirtschaft Sonne, gleichzeitig der Sitz des Vereins, wie auch die Gemeindehalle, die 1968 als Produktionshalle der Firma Reflexa gebaut worden war.

Überhaupt spielte sich vieles bei Reflexa ab: Dort waren Umkleiden und Duschen. Und auch die Kantine wurde genutzt. Viele Mitglieder waren übrigens zugleich Mitarbeiter der Firma. Sozusagen das Gerippe des Vereins, wie es Albrecht nennt. Dass sich der Klub mit 540 Mitgliedern heute so zeigen könne, sei den langen Amtszeiten der Vorstände, aber auch den Übungsleiterinnen und -leitern und ihrer Nachwuchsarbeit zu verdanken. „Sie haben den Sportverein zusammengehalten“, betont Vereinsvorsitzender Willibald Lang. Nur gemeinsam könne man stark sein. Das hätten die Vorgänger bewiesen. „Und so werden auch wir weitermachen.“

Jubiläum Samstag, 20. Juli, feiert der FC Reflexa Rettenbach sein 50-jähriges Jubiläum mit einem Festabend. Am Sonntag, 21. Juli, findet um 8.45 Uhr in der Pfarrkirche St. Ulrich ein Festgottesdienst statt, anschließend führt ein Festzug mit Musikkapelle und Fahnenabordnungen zum Festzelt.

Themen Folgen