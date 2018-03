08:00 Uhr

Generationenwechsel für die Partnerschaften

Die Verbindung zu Knöringen in der Pfalz und Burgau in Österreich wird gefeiert. Dafür und für die Zukunft wird Hilfe gesucht. Das Interesse könnte größer sein.

Von Christian Kirstges

Seit 35 Jahren sind Burgau und die gleichnamige Gemeinde in der österreichischen Steiermark verbunden, die Partnerschaft zu Knöringen in der Pfalz gibt es sogar bereits seit 40 Jahren. Das soll heuer gefeiert werden. Um das vorzubereiten und „um künftig die Beziehungen mit den beiden Partnergemeinden zu vertiefen, sind Vereine, aber auch einzelne Personen herzlich eingeladen, sich einzubringen“, hatte es in der Einladung der Stadt zu einem Informationsabend in der Kapuziner-Halle geheißen. Außer Bürgermeister Konrad Barm und Kulturamtsleiter Stefan Siemons kamen am Mittwochabend zwölf Bürger zu dem Termin, hauptsächlich Vertreter von örtlichen Vereinen.

Nach nicht einmal einer Stunde war das Treffen vorbei, nachdem sechs Teilnehmer die Hand gehoben und ihre Bereitschaft zum Mitwirken signalisiert hatten. Wie sie trugen sich ein paar der anderen in eine Adressliste ein, um über das weitere Vorgehen informiert zu werden. Wie das konkret aussehen wird, ist noch nicht klar, nächste Woche soll sich zunächst der Kulturausschuss mit dem Thema beschäftigen. Möglich wäre die Gründung eines eigenen Partnerschaftskomitees, das sich auch um die Patenschaft mit der Bundeswehr kümmern könnte.

Da sich in der Vergangenheit vieles auf privater Ebene mit Unterstützung von Vereinen und Stadtverwaltung abspielte und außerdem die Gründer der freundschaftlichen Gemeinde-Verbindungen entweder nicht mehr leben oder aus Gründen des Alters und der Gesundheit teilweise nicht mehr mitwirken können, soll jetzt ein Generationenwechsel eingeleitet werden. Denn die Partnerschaften sollen auf keinen Fall „einschlafen“. Damit die Menschen weiter zueinanderfinden, soll das Thema jetzt wieder neu angegangen werden.

Gerade die Jugend soll für die Partnerschaften interessiert werden

Zwar geht es zunächst einmal um die Feierlichkeiten – für ein Fest mit Knöringen ist der 30. Juni/1. Juli fix festgehalten, für das andere Burgau könnte das letzte Septemberwochenende reserviert werden –, aber die Unterstützer sollen durchaus auch für die nächsten Jahre mitwirken. Die Vereinschefs sollen als Multiplikatoren wirken, um gerade auch Jugendliche zu interessieren. Nur so könnten die Partnerschaften weiterleben. Ein Teilnehmer der Informationsveranstaltung meinte, dass gerade die Verbindung mit Burgau in der Steiermark sehr herzlich sei. Wenn man mit einem GZ-Kennzeichen durch den Ort fahre, winke jeder und der Besuch spreche sich schnell herum.

Wie auch immer die künftige Form der Organisation und Partnerschaftspflege aussehen wird: Die Stadt wird in jedem Fall involviert bleiben, sagte Bürgermeister Barm, alleine schon wegen der finanziellen Unterstützung. Doch auch wenn sich etwa ein Komitee zusammentut, solle es kein exklusiver Klub, sondern grundsätzlich für jeden Unterstützer offen sein. Mancher Vereinsvertreter hätte sich zwar schon jetzt mehr Informationen auch über bevorstehende Aktivitäten gewünscht, aber Konrad Barm war es wichtig, nun in einen konkreten Kontakt zu kommen und alles Weitere miteinander zu besprechen. Zwar gebe es bereits erste Gespräche für die Feierlichkeiten, aber es könne und solle sich auf jeden Fall noch jeder dabei einbringen.

Themen Folgen