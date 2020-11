14.11.2020

Generationswechsel beim Theaterverein Konzenberg

Nach 48 Jahren als Vorsitzender hat Erwin Kreis das Amt an Tanja Schmucker übergeben

Bei der Generalversammlung des Theatervereins Konzenber hat es einen Wechsel im Vorstand gegeben. Nach 48 Jahren als Vorsitzender übergab Erwin Kreis das Amt an Tanja Schmucker.

Die ebenfalls nicht mehr zur Wahl angetretene Stellvertreterin Anna Schmucker dankte Erwin Kreis und seiner Frau Elisabeth für das persönliche Engagement und überreichte im Namen aller Mitglieder des Vereins ein kleines Präsent als Dankeschön für die Hingabe, mit der sich beide der Theatergruppe gewidmet haben. Erwin Kreis habe sich nicht nur jahrzehntelang mit aller Kraft für die Theatergruppe Konzenberg eingesetzt, sondern das Weihnachtstheater weit über die Landkreisgrenze hinaus bekannt gemacht. Beide werden bei den Aufführungen der Theatergruppe stets willkommen sein.

Damit vollzieht sich ein Generationswechsel an der Spitze des Vereins. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Tanja Schmucker (Vorsitzende), Ernst Granz (Stellervertreter), Sabine Porzel und Wolfgang Schedel (Kassierer), Simone Zenker und Nicole Schedel (Schriftführer), Sofie Kohatek (Jugendbeauftragte), Michael Pudellek, Anna Schmucker und Josef Kraus (Beisitzer) und Georg Gruber (Theaterleiter). Aufgrund der Corona-Pandemie sieht sich der neue Vorstand jedoch gezwungen, das Weihnachtstheater 2020/21 abzusagen. Diese Entscheidung sei nicht leichtgefallen. Aber die Sicherheit des Publikums und der Schauspieler stehe für den Verein an erster Stelle, heißt es in der Mitteilung. (zg)

