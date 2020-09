vor 34 Min.

Geplantes Toskanahaus in Echlishausen erhitzt die Gemüter

Fünf Luftballons, vier am Boden und einer in luftiger Höhe noch unterhalb der Baumkrone des Kastanienbaums, markieren Grundfläche und höchsten Punkt des geplanten Toskanahauses. Nicht alle an der Römerstraße in Echlishausen können sich in dem Wohnbaugebiet der 80er-Jahre ein kompaktes, zweigeschossiges Toskanahaus für zwei Familien vorstellen. Entschieden wurde noch nichts.

Plus Der Bibertaler Bauausschuss macht sich in Echlishausen ein Bild. Dort werden die unterschiedlichen Auffassungen des Bauherrn, des Architekten und der Anwohner deutlich.

Von Sandra Kraus

Über Geschmack lässt sich nicht streiten, fanden die alten Römer. Nicht in Rom, sondern an der Römerstraße in Echlishausen hat allerdings zum Ortstermin des Bauausschusses ein ebensolcher Streit stattgefunden. Stein des Anstoßes ist der geplante Neubau eines Zweifamilienhauses auf einem unbebauten Grundstück.

Der Bebauungsplan und mutmaßlich die meisten Nachbarhäuser stammen vom März 1980, alle einstöckig mit Satteldach, nicht alle mit der im Bebauungsplan vorgesehenen Firstrichtung parallel zur Straße. Auf der unbebauten Fläche plant der Bauherr nun ein Zweifamilienhaus für seine Kinder. Der favorisierte Haustyp wäre zweigeschossig und hätte ein Walmdach. „Zu groß und zu wuchtig! Das passt doch nicht hierher in unsere Straße. Hier sind nur Einfamilienhäuser mit ausgebautem Dachgeschoss“, führt eine Anwohnerin an. Gut 20 Echlishauser haben sich als Zuhörer zum Ortstermin eingefunden, diskutieren und wägen ab. Orangefarbene Luftballons markieren die Maße des Toskana-Hauses, vor allem der Luftballon in der Mitte, der den höchsten Punkt des Walmdachs markiert, wird viel beachtet.

"Wir wollen als Geschwister im Zweifamilienhaus wohnen"

8,47 Meter Firsthöhe steht im Plan. Das sei zu hoch, ist zu hören. Dabei wäre ein Haus mit Satteldach und Nord-Süd-Firstrichtung, wie es der Bebauungsplan fordert, mit einer Firsthöhe von 8,6 Metern sogar noch höher. „Unser Favorit wäre ein Haus mit Walmdach, alternativ eines mit Satteldach und gedrehter Firstrichtung, was eine Firsthöhe von zehn Metern bedeutet“, sagt die junge Dame, die dort einmal wohnen möchte. „Wir wollen als Geschwister im Zweifamilienhaus wohnen“, beschreibt sie ihr Traumhaus.

Nötig ist dafür die vierte Änderung des Bebauungsplanes Rosenberg. Auf Wunsch des Landratsamts soll die Änderung gleich für fünf Flurnummern der Römerstraße gelten, drei davon bebaut, zwei unbebaut. Regelungen für Quartiere zu schaffen, sei gängige Praxis, erklärt Bürgermeister Roman Gepperth. Er hört wie die Bauausschussmitglieder genau hin, was sich Bauherr, Architekt und Anwohner in aller Deutlichkeit zu sagen haben.

Der Bibertaler Bürgermeister Gepperth glättet die Wogen

Gepperth glättet die Wogen und sagt: „Was ist letztlich zu groß und zu wuchtig? Das sind alles persönliche Eindrücke. Und unser Ziel muss es sein, den Innenraum mehr zu verdichten, wobei das geplante Haus sowohl die Grundflächenzahl als auch die Geschossflächenzahl des Bebauungsplans nicht ausnutzt.“

Entschieden wird weder während des Ortstermins noch in der anschließenden Sitzung im Traube-Saal in Bühl. Die Bebauungsplanänderung Rosenberg steht erst in einer der nächsten Sitzungen auf der Tagesordnung.

Um Baurecht für ein Hinterlieger-Grundstück gegenüber der Einmündung zur Kläranlage in Bühl zu schaffen, verabschiedet der Bauausschuss eine Einbeziehungssatzung. Ein zweigeschossiges Wohnhaus soll dort am Hang- und Waldrand gebaut werden.

Eine weitere Inspektion in der Dunkelheit

Es ist schon dunkel, als sich der Bauausschuss vom Traube-Saal noch einmal auf den Weg macht und den möglichen Standort einer neuen Trafostation vor der Grundschule inspiziert. Möglichst nah an der Turnhalle soll der Kasten aufgebaut werden, so der Wunsch.

Bauausschuss-Mitglied Frank Otte erkundigt sich nach dem Zeitplan für den Ausbau der schmalen Straße von Schneckenhofen nach Kissendorf und regt an, ob es nicht eine Strom-Tankstelle in Bibertal geben könnte. Gepperths Antwort: „Wegen des Straßenausbaus müssen wir erst Kassensturz in der Gemeindekasse machen, wir haben noch keine belastbaren Zahlen für die Gewerbesteuereinnahmen. Die Idee mit der Stromtankstelle finde ich gut.“

Von Gemeinderätin Elisabeth Eiband kommt die Frage, warum der Dorfbrunnen in Ettlishofen nicht durchgängig laufe. Zufällig hatte Ratsmitglied Adolf Polzer einige Tage zuvor nachgeschaut. „Man muss einfach runtersteigen und tiefer graben, da der Grundwasserspiegel gesunken ist“, erklärt Polzer und verspricht, sich des Brunnens anzunehmen.

