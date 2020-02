vor 39 Min.

Gericht: Nur eine Therapie hilft dem Angeklagten

Ein 25-Jähriger wird in Günzburg wegen Sexualdelikten an Kindern verurteilt. Warum ihm ein spätes Geständnis eine längere Haftstrafe erspart.

Von Wolfgang Kahler

Das Blatt wendete sich buchstäblich in letzter Minute kurz vor der Urteilsverkündung: Der Angeklagte 25-Jährige räumte nach Beratung mit seinem Anwalt die ihm zur Last gelegten fünf Sexualdelikte an Minderjährigen ein. Das Günzburger Jugendschöffengericht verhängte eine zweijährige Bewährungsstrafe in Verbindung mit einer Therapie und 4000 Euro Geldauflage. Pädophile Neigungen habe der Angeklagte nach Einschätzung der Jugendgerichtshilfe aber nicht.

Die späte Einsicht des 25-Jährigen habe jedoch keine deutlich geringere Strafe zur Folge gehabt, wie Vorsitzender Richter und Amtsgerichtsdirektor Walter Henle bei der Urteilsbegründung sagte. Das wäre nur der Fall gewesen, wenn das Geständnis frühzeitig erfolgt wäre. Dann hätte es den fünf Zeugen die belastenden Aussagen ausspart, erklärte Henle. Wichtig sei, dass der Angeklagte selbst sein Problem erkenne und die Delikte nicht nur eingeräumt habe, um bei der Strafe besser wegzukommen.

Zunächst weist der Mann die Vorwürfe noch zurück

Zu Beginn der Verhandlung hatte der 25-Jährige die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen: „Finde es hart, was mir alles an den Kopf geschmissen wird.“ Die Fälle, um die es ging, liegen teilweise sechs Jahre zurück und kamen erst durch Zufall ans Licht. Nach einer Infoveranstaltung über Mobbing berichtete eine Jugendliche von einem Übergriff. Der jetzt Angeklagte habe sie damals in seinem Auto vorübergehend gefesselt, aber er sei nicht übergrifflich geworden. Doch dadurch kamen die Ermittlungen von Burgauer Polizei und der Neu-Ulmer Kripo in Gang, wie ein Beamter nun als Zeuge aussagte.

Nach und nach wurde die ganze Dimension der Straftaten durch weitere Geschädigte, alle aus einem östlichen Landkreis-Dorf, bekannt. Es begann im Sommer 2013. Damals hatte der damals 18-jährige Angeklagte einen erst Neunjährigen am Ortsrand abgepasst, als der bei einer Radtour mit seinen Eltern voraus geradelt war. Unter einem Vorwand lockte der Täter den Buben an einen Stadel, ließ ihn die Socken ausziehen und fesselte den bäuchlings liegenden Neunjährigen damit an Händen und Füßen. Dann soll sich der Heranwachsende über das Kind gebeugt und mit dem in der Hose erigierten Geschlechtsteil am Gesicht entlang gestrichen sein. Zu einem ähnlichen Delikt kam es in der Wohnung des jungen Mannes, als er das Opfer wieder mit dessen Socken gefesselt hatte. Der heute 16-jährige Geschädigte konnte sich als Zeuge nicht mehr exakt erinnern, ob der Täter damals sexuell erregt war.

Ein Fall ereignete sich im Leipheimer Schwimmbad

Weitere Übergriffe mit ähnlicher Vorgehensweise wiederholten sich in den folgenden Jahren. Jedes Mal waren die Opfer Buben im Alter zwischen elf und 15 Jahren. Einer der Fälle ereignete sich im Leipheimer Schwimmbad. Dort hatte der Angeklagte im Wasser mit seinem Glied dem Opfer an Bein und Hüfte gerieben. Zu den engen Kontakten mit dem Täter war es meistens gekommen, als der die Opfer zu Autofahrten und zu Restaurantbesuchen einlud oder ihnen „was Besonderes zeigen wollte“.

Die Zeugen bestritten nach eingehender Ermahnung durch Richter Henle, dass sie sich die Sexualdelikte ausgedacht hätten, nur an einige Details konnten sie sich nicht mehr konkret erinnern. Das Gericht stufte die Aussagen daher als glaubwürdig ein, von einem Belastungseifer könne keine Rede sein. Noch bevor die Opfer aussagten, bot Henle Verteidiger Reinhard Metzger und dem Angeklagten an, reinen Tisch zu machen.

Doch nach einem Rechtsgespräch mit Schöffen und Staatsanwältin kam es zu keiner Verständigung. Der 25-Jährige, er arbeitet als Fernfahrer, zeige deutliche Entwicklungsverzögerungen und sexuelle Unreife, stellte Hannes Klampfl von der Jugendgerichtshilfe fest. Die Fesselungen zeigten „eine gewisse Art von Fetischismus“. Wegen der nicht auszuschließenden Wiederholungsgefahr sei eine längere Therapie sinnvoll. Pädophile Neigungen könne er aber nicht erkennen. Die Taten habe der Mann unter Ausnutzung der Gelegenheit und der Verfügbarkeit der körperlich schwächeren Opfer begangen.

Richter: "Einsperren ohne Behandlung nützt nichts"

Nach der Wende mit dem Geständnis reduzierte die Staatsanwältin ihren Antrag von zwei Jahren Haft ohne Bewährung auf ein Jahr und acht Monate in Verbindung mit einer Therapie. Angesichts der zum Teil unterschiedlichen Aussagen der Zeugen im Vergleich zu polizeilichen Vernehmungen plädierte der Verteidiger auf Freispruch oder maximal ein Jahr Jugendstrafe. Die Taten täten seinem Mandanten leid, er entschuldige sich. Damit hatte er keinen Erfolg.

Das Jugendschöffengericht hielt die Anklagepunkte des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Nötigung für erwiesen. „Einsperren ohne Behandlung nützt aber nichts“, sagte Henle. Statt den Mann hinter Gitter zu schicken, muss er sich in der dreijährigen Bewährungszeit einer Sexualtherapie unterziehen, ohne die eine günstige Sozialprognose nicht möglich sei. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Lesen Sie auch zu diesem Thema:

So funktioniert die Jagd auf die geheimen Kinderschänder-Plattformen im Netz

Neue Mittel im Kampf gegen Missbrauch

Themen folgen