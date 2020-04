vor 18 Min.

Geschäftsöffnungen: Diese Plakate können aufgehängt werden

Das ist eines von drei Motiven, die der Landkreis Günzburg Händlern zur Verfügung stellt. Es soll die Kunden animieren, sich beim Einkaufen an die Spielregeln zu halten.

Um Kunden auf Sicherheitsabstand und Mundschutz hinzuweisen, bietet der Landkreis für Geschäfte Plakate zum Ausdrucken an.

Ab Montag, 27. April, dürfen im Landkreis Günzburg wieder Autohändler, Fahrradhändler und Buchhandlungen öffnen – und weitere Geschäfte bis zu einer maximalen Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern. Die Betreiber müssen allerdings sicherstellen, dass entsprechende Maßnahmen getroffen worden sind, die den Schutz der Kunden und Mitarbeiter sicherstellen.

Ab sofort sind auf der Homepage der Landkreisverwaltung unter www.landratsamt.landkreis-guenzburg.de/buergerservice/sicherheit-gesundheit-verbraucherschutz/gesundheit/covid-19 Hinweisschilder zum Download zu finden, mit welchen Kunden darauf hingewiesen werden können, Abstand zu halten und Masken zu tragen. Gerne, so die Landkreisverwaltung, können sich Interessierte die Plakate ausdrucken und in ihrem Geschäft bzw. Laden an einer geeigneten Stelle aushängen. (zg)

