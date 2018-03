vor 34 Min.

Geschwister wollen Ziehgroßvater Missbrauch anhängen

Zwei junge Leute stehen wegen falscher Verdächtigung vor Gericht. Ein Streit war der Auslöser für die fatalen Vorwürfe.

Von Alexander Sing

Eigentlich ist der Streit schon längst aus der Welt geschafft. Alle verstehen sich bestens. Und doch müssen sich eine 20-Jährige und ihr jüngerer Bruder, 18, deshalb vor Gericht verantworten. Denn die Geschwister aus dem südlichen Landkreis haben sich im Zwist mit ihrem Ziehgroßvater zu einer Straftat hinreißen lassen.

Die Situation eskalierte im Juli 2017. Die Familie sei damals in einer Ausnahmesituation gewesen, sagt die Angeklagte vor Gericht. Den Geschwistern und ihrer Mutter drohte wegen Mietrückständen der Rausschmiss aus der Wohnung. Doch der Mann, der die Onkel der Geschwister adoptiert hatte und deshalb wie ein Großvater für sie war, versagte ihnen finanzielle Unterstützung. Dann unternahm die Mutter offenbar einen Suizidversuch. Details wurden bei Gericht nicht bekannt. In der Wut auf den Ziehgroßvater erzählten die beiden Teenager der Polizei daraufhin von einem Missbrauch durch den Mann, der bereits fünf Jahre zurückliege. Die Staatsanwaltschaft nahm daraufhin Ermittlungen auf. Erst einige Zeit später kam heraus, dass die Jugendlichen gelogen hatten.

In der Verhandlung geben sie das auch offen zu. „Ich kann das nicht abstreiten. Wir haben die Folgen nicht abgeschätzt“, sagt die 20-Jährige. Richter Daniel Theurer hakt nach, ob die Beschuldigung tatsächlich eine Lüge war, ob nicht doch etwas vorgefallen sei. Aber die Angeklagte lässt daran keinen Zweifel. Ihr jüngerer Bruder sagt: „Wir konnten damals nicht klar denken. Es tut uns sehr leid.“

Der Mann will weiter ihr „Opa“ sein

Der Streit sei mittlerweile ausgeräumt, sie hätten sich beim Großvater entschuldigt und das Verhältnis sei besser als jemals zuvor. Das bestätigt der Geschädigte auch selbst in einem Schreiben an das Gericht. Darin betont er, er lege keinen Wert auf eine Strafverfolgung und wolle der „Opa“ für die beiden sein. Die Ermittlungen gegen den Mann seien zudem bereits eingestellt, wie die Staatsanwaltschaft bestätigt.

Auch Susanne Czudnochowski von der Jugendgerichtshilfe stellt den beiden Angeklagten ein gutes Zeugnis aus. Beide haben einen Schulabschluss, der 18-Jährige macht gerade eine Ausbildung. Seine Schwester jobbt, hat aber eine Lehrstelle in Aussicht. Da beide nicht viel verdienen, schlägt Czudnochowski vor, den Geschwistern Sozialstunden aufzuerlegen. Diesem Vorschlag schließen sich auch die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung an. Der Anwalt der 20-Jährigen weist auf den emotionalen Ausnahmezustand hin, in dem sich die Jugendlichen befunden hatten. „Es ist eines der schlimmsten Dinge für Kinder, ihre Mutter in einem solchen Zustand zu sehen.“ Der Verteidiger des 18-Jährigen bittet das Gericht darum, seinen Mandanten genauso zu bestrafen wie die Schwester. „Sie wollen dafür gemeinsam geradestehen.“

Richter Daniel Theurer brummt den Geschwistern je 50 Sozialstunden auf. Eine falsche Verdächtigung sei schließlich eine ernst zu nehmende Straftat, betont Theurer. „Ihr habt gewusst, dass es falsch ist, und es trotzdem gemacht. Das bindet Ressourcen bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft, die man anderweitig besser nutzen könnte.“ Das Urteil verbindet der Jugendrichter noch mit einer Ermahnung: „Im Gerichtssaal will ich euch nicht mehr sehen.“ Sonst drohe ihnen eine Haftstrafe.

