vor 48 Min.

Gespräche angeboten

Kiermasz reagiert auf Klagen

Es ist nicht mehr so viel los in der Günzburger Wasserwacht. „Wir sind schlecht aufgestellt“, beklagte sich der Zweite Vorsitzende der Ortsgruppe, Manfred König.

Eine Ursache von mehreren: Die Trainingszeiten im Leipheimer Gartenhallenbad – zwei Stunden pro Woche für Kinder, Jugendliche und Erwachsene – seien ebenso unattraktiv wie die Beschränkung auf zwei Bahnen.

Nach dem am 23. August in der Günzburger Zeitung erschienen Bericht und Kommentar hat Matthias Kiermasz nach eigener Darstellung sofort Kontakt aufgenommen mit dem Chef der Kreiswasserwacht, Gert Spengler, und Gespräche angeboten. „Wir sind auch ein Vereinsbad. Und wenn ein Verein Probleme oder Wünsche hat, hören wir gern zu. Wir haben uns ausführlich ausgetauscht und werden uns (urlaubsbedingt erst nach den Ferien) mit der Wasserwacht Ortsgruppe Günzburg und der Kreiswasserwacht zusammensetzen, wenn dies von Seiten der Ortsgruppenführung gewünscht ist“, schreibt Kiermasz. Er ist in Personalunion Vorsitzender des Zweckverbands „Hallenbad Nord“ und des Günzburger Rotkreuz-Kreisverbandes, zu dem auch die Wasserwacht gehört. (ioa)

Themen Folgen