vor 60 Min.

Gespritzt und nicht geschüttelt

Milchbauern kritisieren die neue Düngeverordnung. Vor allem die Verpflichtung auf die Gülleausbringung per Schleppschlauch sorgt für Irritationen, weil dadurch mehr Rückstände im Futter bleiben.

Von Stefan Reinbold

Sie ist Fluch und Segen gleichermaßen: Als hochwertiger organischer und dazu kostenloser Dünger schätzen die Landwirte die Gülle. Doch mit den wachsenden Betrieben, wächst auch die Menge an Gülle, die auf die Felder ausgebracht werden muss. In vielen Regionen trägt die Ausbringung der Gülle zu steigenden Nitratwerten im Trinkwasser bei, weshalb mit immer strengeren Vorschriften deren Gebrauch als Dünger eingeschränkt und reglementiert wird. Um die Jauche möglichst präzise zu dosieren, soll die Ausbringung ab 2020 auf bestelltem Ackerland und ab 2025 auf Grünland nur noch per Schleppschlauch erlaubt sein.

Andreas und Josef Liebhaber halten diese Vorschrift für unsinnig. Der Hof der Liebhabers liegt in der malerischen Hügellandschaft zwischen Kammel- und Mindeltal in Wasserberg – der einzigen Streusiedlung im Landkreis. Vor einigen Jahren hat der Familienbetrieb auf Biolandwirtschaft umgestellt. Heute bewirtschaftet die Familie rund 40 Hektar Grünland, von dem aktuell etwa 70 Milchkühe gefüttert werden. Von den Wiesen wurde der erste Schnitt bereits eingebracht.

Vor allem Milchviehbetrieben bereite die neue Düngeverordnung Probleme. Die Ausbringung per Schleppschlauch sorge dafür, dass die Gülle nicht breitflächig verteilt und schnell von den Pflanzen aufgenommen werde. Stattdessen liege sie in dicken Würsten auf der Wiese, wo sie trocknet und zum Teil an dem in die Höhe wachsenden Gras hängen bleibt und auf diesem Wege mit dem nächsten Schnitt der Kuh mit ins Futter gemischt wird, erklärt Andreas Liebhaber. „Jeder schreit nach dem Tierwohl und dann mischt man der Kuh ihren Mist ins Futter.“ Biolandwirte treffe die Regelung noch härter, da sie verpflichtet sind, die Liegeboxen der Kühe mit Stroh einzustreuen, erklärt Vater Josef Liebhaber. Dadurch sind in der Gülle zu einem gewissen Teil auch Stroh, Heu und Gras aus der Fütterung enthalten, was die Haltbarkeit der Güllewürste noch erhöht.

Krankheitserreger gelangen in das Futtermittel

Ein Problem sind die im Grasschnitt enthaltenen Güllereste auch bei der Silage. Krankheitserreger gelangen so in das Futtermittel und sogenannte Fehlgärungen sorgen für üblen Geruch. Zu umgehen wäre dieses Problem mit der Injektionstechnik, bei der die Grasnarbe aufgeschnitten wird und die Gülle direkt in den Boden gespritzt wird. Für den Boden sei das allerdings nicht optimal, wenn mehrmals im Jahr die Grasnarbe aufgeschnitten werde, sagt Andreas Liebhaber. Dabei würden außerdem die Samen unerwünschter Kräuter in den Boden eingetragen, etwa der Riesenampfer, dem nur beizukommen ist, wenn man ihn per Hand und mit seiner langen Wurzel ausgräbt. Zudem sind die modernen Güllefässer mit der Schleppschlauchtechnik noch einmal deutlich schwerer, was zur Bodenverdichtung beitrage, sagt Andreas Liebhaber.

Für die Landwirte bedeute die Verpflichtung auf die neue Technik auch einen hohen Investitionsaufwand. Mehr als 100000 Euro könne ein solches Güllefass kosten, rechnet Josef Liebhaber vor. Hinzu kommen zusätzliche Kosten für erweiterte Lagerkapazitäten. Liebhaber geht davon aus, dass die Landwirte daher in vielen Fällen dazu übergehen werden, Güllegemeinschaften zu bilden, um sich die teuren Anschaffungskosten aufzuteilen. Natürlich können nicht alle Beteiligten dann gleichzeitig ein Güllefass verwenden. Das führe in der Folge wiederum dazu, dass die Gülle häufig nicht zum optimalen Zeitpunkt auf die Wiesen gebracht wird, sondern dann, wenn entweder die Gruben kurz vor dem Überlaufen sind oder halt gerade das Güllefass frei ist. Josef Liebhaber schüttelt den Kopf: „Ein Landwirt ist verpflichtet, nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln.“ Die neue Verordnung bewirke jedoch vielfach das Gegenteil. „Man sollte den Landwirten mehr Spielraum geben“, findet Andreas Liebhaber. Mit immer neuen Vorschriften mache man am Ende die Leute verrückt, sagt Vater Josef. „Jeder kennt die Vorschriften und hängt die Bauern dran, sobald sie einmal dagegen verstoßen.“

