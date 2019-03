vor 46 Min.

Gesucht sind „wilde Ecken“

Wie Naturschutz im Industriegebiet klappt

Es war wie bestellt. Ein Hase hoppelt über das Gelände, in der Luft zieht ein Raubvogel seine Kreise. Die Mitglieder des Umweltausschusses des Kreistags waren bei einem Ortstermin auf dem Gewerbegebiet Areal Pro auf dem ehemaligen Fliegerhorst. Ottmar Frimmel von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt führte den Kreisräten vor Augen, wie selbst in einem Gewerbegebiet die Natur zu ihrem Recht kommen und sich entfalten kann. Leidenschaftlich appellierte Frimmel an Städte und Gemeinden, auch auf ihren Industrie- und Gewerbegebieten „Ökonomie und Ökologie unter einen Hut zu bringen. Es geht, wenn man will.“

Neben einer der Erschließungsstraßen verrottet Totholz an aufgeschütteten Sandhaufen, die ersten Wildblumen blühen, um ihre Schlupflöcher summen Wildbienen und andere Insekten. Ein Trockenstandort ist für Eidechsen angelegt worden. Das Gelände sieht nicht aus wie der Rasen von Wimbledon, sondern „wild“, wie Frimmel sagt. Aber genau das sei es, was die Natur brauche: „Wilde Ecken“. Von den sauber gewienerten und vor dem Winter restlos ausgeräumten Grünflächen müsse Abschied genommen werden. Der Naturschützer hofft, dass das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ einen Bewusstseinswandel bei den Bürgern gebracht hat.

Wie auch bei den kommunalpolitisch Verantwortlichen. Er bekomme „Bauchweh“, bekennt Frimmel, wenn er sich manche Gewerbegebiete anschaue. Mit etwas Mut wäre es möglich, ökologische Nischen auch in bestehenden Gewerbegebieten anzulegen. Die Untere Naturschutzbehörde sei deshalb bereit, Informationen und Schulungen zu bieten – etwa den Bediensteten der kommunalen Bauhöfe. Aber auch den Bürgermeistern und den Gemeinderäten. Frimmel: „Wichtig sind die Häuptlinge.“

Mit oft einfachen Mitteln könnten Kommunen, aber auch die Bürger einen Beitrag zum Schutz der Natur leisten – durch Dach- und Fassadenbegrünung, durch einen geringeren Mährhythmus, Nistkästen oder Insektenhotels. In großem Stil seien der Landkreis sowie Günzburg, Leipheim und Bubesheim bemüht, auf dem gemeinsamen Gewerbegebiet Areal Pro der Natur den nötigen Platz zu lassen, ergänzte Landrat Hubert Hafner. Nur etwa 50 Prozent der Fläche des ehemaligen Fliegerhorsts würden bebaut, der Rest werde möglichst ökologisch gestaltet – durch heimische Bäume und Sträucher, Streuobst- und Blumenwiesen oder die Anlage von Totholz- und Schotterinseln.

Der Landkreis und die Untere Naturschutzbehörde könnten nur Impulse setzen, so Frimmel. Umgesetzt werden müssten die Maßnahmen unten an der Basis. (kai)

