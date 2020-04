vor 34 Min.

Gesucht wird: Froschlaich

Biologen bitten um Meldung bekannter Vorkommen von Grasfrosch, Erdkröte & Co. Wie die Untere Naturschutzbehörde davon profitieren kann.

Es ist kein verspäteter Aprilscherz: Zwei Biologen suchen nach Froschlaich! Und das kommt so: Im Landkreis Günzburg läuft derzeit eine Bestandsaufnahme ausgewählter Tierarten (wir berichteten). Zwei Biologen sind seit dem vergangenen Jahr zwischen Offingen und Waltenhausen unterwegs: Hermann Borsutzki im südlichen Landkreis, Ralf Schreiber im nördlichen Teil. Auftraggeber dieser so- genannten Naturschutzfachkartierung ist das Landesamt für Umwelt. Gesucht werden unter anderem Vögel, Eidechsen und Schlangen, Frösche und Kröten sowie diverse Insektengruppen.

Derzeit auf dem Programm stehen die beiden Amphibien Grasfrosch und Erdkröte. Diese Arten haben in den letzten Tagen abgelaicht oder sind gerade noch dabei. Grasfrösche setzen Laichballen frei ins meist flache Wasser ab, Erdkröten wickeln ihre Laichschnüre um Wasserpflanzen oder ins Wasser hängende Zweige. Gerade der Grasfrosch ist in den letzten Jahren überall stark zurückgegangen und wurde in der neuen Roten Liste gefährdeter Amphibien Bayerns inzwischen in die Vorwarnstufe aufgenommen.

Budget für die Kartierung ist begrenzt

Da das Budget der Kartierung begrenzt ist und die Biologen nicht jeden Weiher und Tümpel kontrollieren können, bitten sie alle Naturfreunde um Mithilfe. Wer also Frosch- oder Krötenlaich gesehen hat, wird gebeten, sich bei einem der beiden Biologen zu melden. Aber auch Informationen zu Molchen und anderen eher „heimlichen“ Tieren wie Zauneidechsen oder Ringelnattern sind willkommen.

Von den Ergebnissen der Naturschutzfachkartierung soll vor allem auch die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt profitieren. Ein Vergleich mit der letzten Kartierung von vor gut 20 Jahren wird zeigen, wie sich die Natur im Landkreis Günzburg entwickelt hat.

Als vorläufiges Zwischenfazit können die Biologen lediglich sagen, dass es sowohl positive wie negative Entwicklungen gibt. Das Endergebnis soll dann Ende des Jahres vorliegen. (zg)

Hermann Borsutzki Telefon 0731/9806264 oder 0179-4139581, E-Mail: agl-ulm@t-online.de. Ralf Schreiber Telefon 0731/7290651 oder 0163-7169073, E-Mail: bio.buero@gmx.de

