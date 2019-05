vor 50 Min.

Gesundheitswochen: Die AOK liefert Einblicke ins Innenleben

Ein 20 Meter langes, begehbares Darm-Modell wird demnächst bei der AOK Günzburg aufgebaut. Zusammen mit Schauspieler und Exfußballer Jimmy Hartwig will die Kasse bei ihrem Tag der offenen Tür am 18. Mai damit über Darmkrebsprävention aufklären.

Die Räume der AOK-Direktion in Günzburg wurden in den vergangenen Monaten umgebaut. Deshalb findet die Veranstaltungsreihe ausnahmsweise im Frühjahr statt. Ex-Fußballer Jimmy Hartwig wirbt dabei für Vorsorge.

Von Rebekka Jakob

Den ein oder anderen Bohrer hört man noch, wenn man in einem der Besprechungsräume der AOK sitzt. Doch ansonsten sieht alles schon ziemlich komplett aus in dem Gebäude, das die Direktion Günzburg in den vergangenen Monaten komplett umgebaut und saniert hat. Am heutigen Dienstag werden geladene Gäste sich den Bau im Rahmen einer offiziellen Bau-Eröffnung anschauen. So richtig voll dürfte es dann aber kommende Woche werden, wenn als Teil der 23. Gesundheitswochen der AOK auch ein Tag der offenen Tür stattfindet.

Wegen des Umbaus: Gesundheitswochen diesmal im Frühling

„Dieses Jahr geht es also fit in den Frühling“, sagt AOK-Direktor Hermann Hillenbrand. Denn nochmalerweise finden die Gesundheitswochen ja im Oktober statt. Grund für die Verschiebung sind die Bauarbeiten – deswegen waren die Gesundheitswochen im vergangenen Jahr auch ausgefallen. Hillenbrand: „Wir wollten nicht bis Oktober warten, sonst wären es ja fast zwei Jahre seit der letzten Reihe geworden. Darum sind wir dieses Jahr im Frühjahr dran.“

Veranstaltungen der 23. AOK-Gesundheitswochen 1 / 8 Zurück Vorwärts Montag, 13. Mai, 19 Uhr: „Denn Sie tun nicht, was Sie wissen – Gesundheitskompetenz fördern“.

Referent: Dr. Robert Jaeschke, Sportwissenschaftler, Fachkliniken Wangen im Allgäu Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper.

Dienstag, 14. Mai, 19.30 Uhr:

"Mit Rückgrat alt werden – Vorbeugen ist besser als Behandeln! Rückengesundheit durch Prävention und Therapie“. Referent: Dr. med. Christoph Grimm, Oberarzt, BKH Günzburg

Donnerstag, 16. Mai, 19 Uhr:

„Ängste der Kinder – Verstehen und begleiten“. Referentin: Claudia Schreiber, Elternberaterin für frühkindliche Entwicklung

Freitag, 17. Mai, 12 bis 12.30 Uhr:

Kostprobe Gesundheitskurs „Business-Yoga im Park“, Treffpunkt Jahnwiese. Kursleiter: Wolfgang Romagna, Yogalehrer

Samstag, 18. Mai, 10 bis 15 Uhr:

Tag der offenen Tür mit Jimmy Hartwig (Gesundheitsbotschafter der AOK), Benedikt Mordstein (deutscher Breakdancer), begehbarem Darm-Modell, Messstationen, Kinderschminken, AOK-Hüpfburg und vielem mehr.

Mittwoch, 22. Mai, 19.30 Uhr:

„Bewegung – die Basiskompetenz der Kindheit“ (in Kooperation mit Montessori Günzburg). Referent: Rudolf Hettich, Umweltpädagoge und Buchautor, Freiburg.

Donnerstag, 23. Mai, 20 Uhr:

„Zeit ist die neue Währung“ (in Kooperation mit der Vhs). Referent: Rudolf Kast, Berater für Personalmanagement und Karriereentwicklung.

Montag, 27. Mai, 19.30 Uhr:

„Die Kraft der Natur“ (in Kooperation mit der Selbsthilfegruppe Allergie und Asthma). Referentin: Apothekerin Birgit Gräber-Brenner.

Ob der frühe Termin auch in den kommenden Jahren so beibehalten wird, kann und will Hillenbrand noch nicht sagen. „Normalerweise haben wir im Mai ohnehin sehr viele Veranstaltungen, deswegen hatte sich der Oktober für die Gesundheitswoche bewährt. Wir schauen es uns jetzt erst einmal an.“

Darmkrebsvorsorge: Ein begehbares Modell wirbt für Prävention

Anzuschauen – und auch anzuhören – gibt es für die Teilnehmer dieses Jahr eine Menge. Acht der insgesamt 14 Einzelveranstaltungen sind öffentlich, sechs wenden sich an Zielkunden (siehe Infokasten). Besonderes Augenmerk wird beim Tag der offenen Tür auf das Thema Darmkrebsvorsorge gelegt. Ein 20 Meter langes, begehbares Darm-Modell macht das Thema anschaulich, Gesundheitsbotschafter, Schauspieler und Ex-Profifußballer Jimmy Hartwig und der Günzburger Internist Dr. Thomas Buchmiller werden erklären, wie eine Darmspiegelung Leben retten kann. Buchmiller spricht aus fachlicher Sicht – Hartwig aus Sicht eines Betroffenen, der selbst eine Krebserkrankung hinter sich hat.

Jimmy Hartwig

Für die AOK sei die Prävention von Darmkrebs derzeit ein ganz besonderes Thema, erklärt Hermann Hillenbrand. „Bundesweit einmalig gibt es für unsere bayerischen Versicherten im Alter von 25 bis 49 Jahren die Möglichkeit, schon in diesem jungen Alter eine Darmkrebsvorsorge zu erhalten, wenn es in ihrer Familie bereits entsprechende Vorerkrankungen gab.“ Trotz dieses ernsten Themas soll aber auch die (Lebens-) Freude beim Tag der offenen Türe nicht zu kurz kommen – dafür sorgen unter anderem die grünen Fußspuren, die Besuchern an diesem Tag in der Innenstadt den Weg zur AOK weisen sollen.

Breakdance-Workshops und Brainfood

Einen weiteren Höhepunkt an diesem Tag sieht Maximilian Schön von der AOK mit einem weiteren Stargast erreicht: „Benedikt Mordstein alias B-Boy Bench wird bei uns Workshops im Breakdance anbieten.“ Besucher des Tages der offenen Türe können außerdem verschiedene Gesundheitsmessungen durchführen lassen, die Azubis und die AOK-Pflegeberaterinnen stellen sich an eigenen Ständen vor, im Kochstudio gibt es gesunden Saft und „Brainfood“. Auf die Kinder wartet im zweiten Obergeschoss sogar eine eigene „Erlebniswelt“.

Das Motto der Gesundheitswochen ist für Hermann Hillenbrand dabei zentral: „Ihre Gesundheit im Mittelpunkt“ gelte nicht nur für den Aktionstag, sondern auch die weiteren Termine der Reihe. Mit den Veranstaltungen liefert die AOK neue Einblicke – in die eigenen, neu gestalteten Räume, aber auch in die eigene Gesundheit.

Themen Folgen