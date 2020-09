Gewalt gegen Polizisten ist ein Angriff auf uns alle

Zunehmend werden Polizeibeamte auch im Kreis Günzburg verbal und körperlich attackiert. Warum das niemand akzeptieren darf.

Bei Soldaten spricht man von Bürgern in Uniform. Bei der Polizei ist es nicht anders. Sie haben in aller Regel diesen Beruf ergriffen, weil sie etwas für die Gesellschaft tun wollen. Doch zunehmend werden sie nicht mehr als Freund und Helfer gesehen, sondern als Repräsentanten eines Staates, mit dessen Regeln viele nicht einverstanden sind.

Zumindest sind diejenigen, falls es sich noch um eine Minderheit handelt, eine sehr laute. Gerade bei Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen setzen sie sich gekonnt in Szene, wenn sie bewusst gegen Regeln verstoßen – und sich dabei mitunter gemein machen mit jenen, die diese Protestzüge für ihre ganz eigenen Ziele missbrauchen.

Es ist ein gutes und wichtiges Recht, seine Meinung frei äußern zu können. Es ist auch in Ordnung, nicht alles, was der Staat – der übrigens letztlich wir alle sind – und seine Repräsentanten tun, gut zu finden. Man kann dagegen protestieren. Aber es gibt Grenzen, die auch hier nicht überschritten werden dürfen.

Diese Eskalation darf niemand gutheißen

Jede Beleidigung, und erst recht jeder körperliche Angriff, gegen Polizisten und andere Personen mit öffentlichen Funktionen ist eine Eskalation, die niemand akzeptieren oder gar gutheißen darf.

Denn jede solche Attacke ist eine auf uns alle. Schließlich sind diese Mitbürger in Uniform dafür da, das Zusammenleben mit seinen Regeln aufrecht zu halten. Wer eine Gesellschaft will, in der nur das Recht des Einzelnen gilt, hat nicht verstanden, was eine Demokratie ausmacht. Und wer sich als Außenstehender in Einsätze einmischt oder nur aufgrund eines Videoschnipsels im Internet darüber urteilt, sollte sich fragen, ob er das selbst gutheißen würde, wenn er in der Uniform steckt.

