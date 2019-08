vor 41 Min.

Gewaltige Rockshow auf dem Günzburger Schlossplatz

We salute You gilt als eine der besten AC/DC Tribute Bands. Zum Song „For those about to Rock“ wurde sie am Samstag von Saskia Konz auf dem Dudelsack begleitet.

Zum siebten Mal fand das Rogz Open in Günzburg statt. Welche Gruppen die Innenstadt gerockt haben.

Von Peter Wieser

Zum siebten Mal brachte das Rogz Open Festivalstimmung in die Günzburger Innenstadt. Nachdem sich die Veranstalter im vergangenen Jahr eine kleine Pause gegönnt hatten, verwandelte sich der Schlossplatz am Freitag und Samstag wieder in ein Open-Air-Gelände. Am Freitag traf mit den Bands Losamol und Green Allgäu-Reggae auf Rap und Hiphop, am Samstag sorgten Mission Rock’n’Roll aus Thannhausen und We Salute You für volles Haus.

Losamol – wer ist das denn? „Losamol“, auf Deutsch in etwa „Horch’ mal zu“ oder „Leih’ mir dein Ohr“, ist eine Mundart-Band aus dem Allgäu, die sich seit 2011 dem allgäuerischen Reggae verschrieben hat. Genau so präsentierten sich die elf „Buaba“ in Lederhosen am Freitag zu „Rogz meets Reggae“. Schade, dass der Besucherandrang an diesem Abend noch ein bisschen verhalten war, dafür zog die Band das Publikum mit einem herzlichen „Griaßdana“ erst einmal nach vorne. „Aufrucka, kommat alle amol her“.

Die elf Musiker der Band Losamol bildeten mit Allgäu-Raggae am Freitag den Auftakt zum siebten Rogz Open. Bild: Peter Wieser

Kaum war der Platz vor der Bühne voll, ließen Sänger Martin „Mate“, Thomas „Thomsun“ und Jonathan „Jo-Lion“ die Rogz-Besucher munter, mal nach rechts und mal nach links hin- und her hüpfen und hatten diese quasi gleich von Anfang an in der Hand. Mit stetigem „Seid’s ihr ready“, zog die Band, nicht weniger über die Bühne hüpfend, das Publikum in ihren Bann, brachte es bei den „Bergleit“ sogar zum Jodeln.

Das Publikum sang fröhlich mit

Das fiel auch nicht schwer: Mit vier Bläsern drückte diesem Reggae-Power pur entgegen und mit Bassmann Dani, dem angeblich schönsten „Bassischten“ der Welt, der entsprechende Rhythmus dazu. Beim Song „Mofa“ – „Schwätz’ doch Du mir koin Roscht an mei Mofa na“ sang das Publikum fröhlich mit: Schwäbisches Jamaika im ehrwürdigen Günzburger Schlosshof. Losamol kann aber auch anders: Der letzte Song „Auga auf“ sollte ein wenig dazu bewegen, die Augen zu öffnen, aufeinander zu schauen, womit alles ein bisschen einfacher sein könnte. Schön.

Mineralwasser für das Publikum: Mit „Rappae“ und Wasserflaschen sorgte Greeen am Freitag dafür, dass die Energie nicht ausging. Bild: Peter Wieser

Eine halbe Stunde später zeigte sich die Bühne in grünem Nebel. Zeit für Greeen, alias Pasquale Denefleh, um mit seiner musikalischen Vision, die der Mannheimer Rapper und Reggae-Musiker selbst mit „Rappae“ betitelt, in einen ganz eigenen Stil einzutauchen. „Lasst uns zum Jupiter abheben, lasst uns in Richtung Vanilla Sky fliegen“, forderte er das Publikum auf. Inzwischen drängte sich dieses noch dichter an die Bühne, wogte mit den Armen zu seinen Tracks, wie „Kommissar“ – die einen mögen das Bier, die anderen den Hanf, „Süßes Cannabis“ und „Autostrada“. „Habt ihr noch Energie?“, spornte Greeen immer wieder das Publikum an und reichte diesem schon einmal die eine oder andere Wasserflasche entgegen, während er, selbst energiegeladen, sich unablässig über die Bühne bewegte. Am Ende brachte Greeen die Handys und Feuerzeuge seiner Fans zum Leuchten, und nach dreieinhalb Stunden Reggae begann es zu regnen. Egal: Mit „Gunpower“ und „Eismann“ hatte das Publikum bereits seine Zugabe bekommen.

21 Kanonen standen neben der Bühne

Samstag auf dem Günzburger Schlossplatz: Die Hells Bells-Glocke wartete bereits, auf und neben der Bühne standen exakt 21 Kanonen und die Besucher wurden von Minute zu Minute mehr. Auffallend viele waren im Alter von etwa 50 und 60 Jahren. „Das ist die Musik, mit der wir aufgewachsen sind“, sagte ein Pärchen aus Offingen. Die Gruppe We Salute You, „Worlds biggest AC/DC Tribute Show“, wie die Starkstrom-Rocker von sich sagen, musste sich allerdings zunächst noch etwas gedulden. Dafür begann Mission Rock’n Roll aus Thannhausen, dem Publikum mächtig einzuheizen. Und da waren sie, die Klassiker, wie „Balls to the Wall“ oder „Princess of the Dawn“ von Accept, der Band, die seinerzeit neben den Scorpions zu den international bekanntesten deutschen Rockbands zählte.

Classic Rock, ehrlich und handgemacht: Am Samstag heizte Mission Rock’n Roll auf dem vollgefüllten Schlossplatz ein. Bild: Peter Wieser

„Günzburg, wo seid ihr!“, rief Sänger Ralf in die Menge, Günzburg rockte fleißig mit und stand spätestens bei den brennenden Betten – „Beds are burning“ von Midnight Oil, gefolgt von Gary Moores „Over the Hills and far Away“ dicht gedrängt vor der Bühne. Eben ehrlicher und handgemachter Rock, den die Band da präsentierte. Ein bisschen mehr als eine Stunde Mission Rock’n Roll hätte gefallen, dafür heizten die Jungs mit ZZ Tops „La Grange“ als Zugabe noch einmal mächtig ein.

Der Leadgitarrist machte der Legende Angus Young alle Ehre

Der Schlossplatz war inzwischen gut gefüllt, Zeit für We salute You. Da neben Sänger Grant Foster drei der Musiker Ex-Mitglieder der Band „Barock“ sind, durfte das Publikum einiges erwarten. „Do you wan’t Rock’n Roll?“, warf Foster ins Publikum und bei „Back in Black“ hüpfte ein Angus Young alias Nick Young bereits in Schuluniform und mit Schulranzen über die Bühne. Der Leadgitarrist lieferte eine gewaltige Show ab, die der Legende Angus alle Ehre machte, und mischte sich während des Konzerts an der Gitarre reißend sogar unters Publikum. „The Jack“, „Hells Bells“ oder „T.N.T.“ ließen keine Wünsche offen. Und wenn das Publikum Blut will, dann bekommt es dieses mit „If you want Blood“ und der röhrenden Stimme Fosters.

Ein bisschen überrascht war das Publikum, als mit Saskia Konz eine Dudelsackspielerin auf die Bühne trat und nach einem Solo die Band bei dem Song „It’s a long Way to the Top“ begleitete. Immerhin hat Bon Scott ebenfalls Dudelsack gespielt, was manch einer eben nur nicht weiß. Noch einmal auf dem „Highway to Hell“ in die Hölle und bei „For those about to Rock“ krachten endlich die 21 Kanonen. Als sich der Rauch verzogen hatte, verabschiedete sich die Band von einem sich nur langsam ausrockendem Publikum. Und was sagte dieses dazu? „A bissle laut war’s scho, aber geil.“





