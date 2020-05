09:40 Uhr

Gewalttätiger kehrt nicht in die Psychiatrie zurück

Roman Frommelt wurde zuletzt am Bahnhof in Günzburg gesehen. Sein jetziger Aufenthaltsort ist unbekannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die zuständige Kripo Neu-Ulm sucht einen Mann, der am Dienstag nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr in die psychiatrische Abteilung des Bezirkskrankenhauses Günzburg zurückgekehrt ist. Er hat das Krankenhaus gegen 8 Uhr verlassen und hätte am Nachmittag zurück sein müssen, erschien jedoch nicht. Bei dem Mann handelt es sich um den 57-jährigen Roman Frommelt. Er ist etwa 1,80 Meter groß und schlank, hat braune Haare und eine Halbglatze, trägt einen kurzen Vollbart und eine Brille. Bekleidet war er mit einer grauen Hose, grauem Kapuzenpullover und schwarzer Jacke. Er hatte einen grau-roten Einkaufstrolley bei sich.

Der Gesuchte ist aufgrund eines gerichtlichen Beschlusses im Bezirkskrankenhaus Günzburg untergebracht. Er ist unter anderem wegen schwerer Gewaltdelikte und Eigentumsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten. Die bisherige Fahndung brachten keinen Erfolg.

Roman Frommelts Spur verliert sich am Dienstagmorgen am Günzburger Bahnhof. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm bittet daher um Hinweise aus der Öffentlichkeit: Wer hat den Gesuchten seit dem 19. Mai, 8 Uhr gesehen? Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Die Kripo bittet darum, nicht selbst an Roman Frommelt heranzutreten, sondern unmittelbar die Polizei zu informieren. Hinweise nimmt die Kripo Neu-Ulm unter der Rufnummer 0731/80130 entgegen. In dringenden Fällen wird gebeten, den Polizeinotruf 110 zu wählen.

Themen folgen