Gibt es bald wieder Ärger mit den Pollern am Marktplatz?

Plus Ab 1. März gibt es wieder die Fußgängerzone auf dem Marktplatz. Ermöglicht wird dies durch absenkbare Poller, die vergangenes Jahr für viel Ärger gesorgt haben.

Sie sind nicht einmal hüfthoch, doch ihre Wirkung ist enorm. Jahrelang hielten sie den Stadtrat immer wieder auf trab, aber so richtig ins Bewusstsein der Bevölkerung traten sie erst im vergangenen Jahr. Denn 2019 wurden sie auf dem Marktplatz installiert und sorgen seitdem bei dem ein oder anderen Anwohner, Lieferanten, Geschäftsinhaber oder Besucher für Verdruss. Die Rede ist von den insgesamt fünf absenkbaren Pollern, die den Marktplatz zwischen Augsburger Straße und Guntia-Brunnen vor dem Verkehr bewahren sollen.

Vom 1. März bis zum 31. Oktober haben Fußgänger wieder Vorrang auf dem Günzburger Marktplatz und in den Altstadtgassen. Seit 2019 befreien elektrisch versenkbare Poller das Schmuckkästchen einige Stunden am Tag in den Sommermonaten vom Durchgangsverkehr – soweit die Theorie. Doch in der Praxis zeigte sich vergangenes Jahr ein anderes Bild. Die Mitte Mai neu installierten Poller funktionierten nur stark eingeschränkt.

Inbetriebnahme der Poller verzögerte sich drei Mal

Insgesamt drei Mal verzögerte sich die Inbetriebnahme – mal waren die Kabel zu kurz, dann funktionierte das akustische Warnsignal nicht und dann war auch noch ein Steuerungselement fehlerhaft und die Poller fuhren weder automatisch ein noch aus. Dieser Stotterstart sorgte für reichlich Spott in der Bevölkerung und ärgerte alle Beteiligte. „Als Stadt stehst du da wie der Depp“, sagte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig im September vergangenen Jahres.

Dieses Jahr soll nun alles besser werden – sprich reibungslos ablaufen. Etwa 160000 Euro kostete der Einbau der Poller, der jährliche Unterhalt beträgt weitere 1300 Euro, teilt Günzburgs Pressesprecherin Julia Ehrlich auf Anfrage mit. Beim Ein- und Ausfahren der drei beziehungsweise zwei Poller ertönt ein akustisches sowie ein optisches Warnsignal.

Es gibt nur zwei Zeitintervalle, in denen bestimmte Gruppen den Marktplatz befahren dürfen

Die automatischen Straßenbarrieren sind ab März von montags bis freitags zwischen 11 und 14 Uhr sowie zwischen 17 und 2 Uhr nachts ausgefahren. Müllfahrzeuge sollen durch die Poller frühmorgens nicht beeinträchtigt werden, erklärt Ehrlich das Zeitintervall. Lieferanten, Hotelgäste, Geschäftsinhaber und Anwohner können also werktags zwischen 6 und 11 Uhr sowie zwischen 14 und 17 Uhr den Marktplatz befahren – für alle anderen Fahrzeugführer ist die Einfahrt in die Fußgängerzone , egal zu welcher Uhrzeit, verboten. Durchgängig ausgefahren sind die Poller von Samstag, 17 Uhr, bis Montagmorgen, 2 Uhr. Anwohner und sonstige Berechtigte gelangen selbstverständlich zu jeder Zeit zu ihren Anwesen. In den Zeiten, in denen die Poller den Marktplatz als Fußgängerzone sichern, müssen die Anwohner über die den Marktplatz flankierenden Straßen allerdings Umwege in Kauf nehmen.

Wer ab dem 1. März mit dem Auto unberechtigt durch die Fußgängerzone fährt, dem droht eine kostenpflichtige Verwarnung in Höhe von 20 Euro. Verbotenes Parken in der Fußgängerzone wird mit einer Verwarnung in Höhe von 30 Euro belegt. Mitarbeiter der kommunalen Verkehrsüberwachung sowie die Polizeiinspektion Günzburg kontrollieren die Zufahrten auf dem Marktplatz und den umliegenden Gassen. Dies geschieht im Rahmen ihrer Möglichkeiten, so Ehrlich : „Es kann nicht durchgehend stunden- oder gar wochenlang kontrolliert werden.“

Viele Autofahrer haben keine Berechtigung für die Durchfahrt

Denn trotz des Fahrverbots nahmen und nehmen viele Verkehrsteilnehmer den Weg in die Fußgängerzone – aus Unwissenheit über die Sommerregelung, aber auch wider besseres Wissen. Vor allem für die Gäste in den Straßencafés kam es dabei immer wieder zu brenzligen Situationen. Die Günzburger CSU hatte deshalb in den vergangenen Jahren mehrfach eine Sperrung mit Pollern beantragt, da viele Fahrzeuge ohne Berechtigung durch die Fußgängerzone fuhren. Eine Verkehrszählung im Mai 2018, welche die Verwaltung beauftragt hatte, um die Belastung am Marktplatz zu messen, stellte an einem Tag 459 Fahrzeuge fest, die hier fuhren. Dazu zählten 26 Busse und 21 Lastwagen. Nach einer Erhebung des Ordnungsamts waren etwa ein Drittel der Fahrzeuge ohne Ausnahmegenehmigung und deshalb unberechtigt auf dem Marktplatz unterwegs – das sind fünf bis zehn Autofahrer pro Stunde. Selbst plakative Straßenschilder und mit Pflanztrögen versperrte Wege hielten unberechtigte Autofahrer nicht ab. Deswegen kamen die Verkehrspoller, die für mehr Aufenthaltsqualität, mehr Sicherheit und weniger Verkehr am Marktplatz sorgen sollen.

Lediglich Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben haben die Berechtigung, die Poller abzusenken. Dazu zählen der Stadtbus und Einsatzfahrzeuge von Polizei , THW , Feuerwehr und Rettungsdienst, die mittels Funk beziehungsweise eines Spezialschlüssels die Poller versenken und somit auf den Marktplatz einfahren können.

Das könnte Sie auch interessieren: Neues Pralinengeschäft eröffnet bald am Marktplatz

Bald startet die Baustelle an der Kreuzung am Günzburger Polizeiohr