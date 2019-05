vor 38 Min.

Giftiger Löschschaum im Grundwasser: So stark ist Leipheim betroffen

Plus Altlasten sind auf dem Ex-Fliegerhorst in Leipheim ein Problem. Das Grundwasser ist verunreinigt. Was das für die Bevölkerung und die Unternehmen bedeutet.

Von Christian Kirstges

Die SPD geht davon aus, dass in Bayern 20 aktive und 27 ehemalige Bundeswehrstandorte mit Chemie-Altlasten kontaminiert sind (wir berichteten). Auch der BR hatte über die Probleme berichtet. Vor allem geht es dabei um PFC-haltige Löschschäume, die gerade auf Flugplätzen eingesetzt wurden – somit auch auf dem Ex-Fliegerhorst in Leipheim. Bürgermeister Christian Konrad sagt, über das vermutlich krebserregende PFC werde in der Stadt bereits seit mehreren Jahren diskutiert, seit das Thema in Leipheim bei der Ansiedlung einer Firma aufgekommen sei.

Die infrage kommende Fläche sei genauer geprüft worden, und es wurden auch Rückstände entdeckt. „Wir untersuchen grundsätzlich alle Böden auf Belastungen.“ Auf PFC aber erst, seit die Problematik bekannt wurde. Vor allem der Bereich des früheren Feuerlöschbeckens sei betroffen. Im Umfeld werde auch das Gaskraftwerk geplant – aber die kontaminierte Fläche sei nicht verkauft worden und werde nicht veräußert, sondern fachgerecht isoliert. „Wir waren aber nie in einem kritischen Bereich“, was die Rückstände angeht. Vom Becken aus nehme die Belastung auch kontinuierlich ab, je weiter man sich davon entferne. PFC-Reste sind im Grundwasser festgestellt worden Der Zuständige für den Grundwasser- und Bodenschutz beim Wasserwirtschaftsamt (WWA) Donauwörth, Rüdiger Zischak, ergänzt, dass die Bevölkerung nicht tangiert sei. Es seien zwar PFC-Reste im Grundwasser festgestellt worden, es werde aber ein tiefer gelegener Brunnen für die Trinkwasserversorgung genutzt. In mehreren Bereichen des Areals seien Rückstände gefunden worden, die kontaminierten Böden würden nun zu einem Hügel aufgeschüttet und dann abgedichtet, Zischak spricht von einer „Einkapselung“. Die Bundeswehr sei dabei außen vor, da der Bund die ehemalige Militärfläche mit allen Rechten und Pflichten verkauft habe und nun der Zweckverband des Areals Pro zuständig sei. Auf von der Bundeswehr oder anderen Armeen genutzten Flächen seien Altlasten immer zu befürchten. Danach suchten Nachnutzer gezielt. „Man muss mit so etwas rechnen.“ In Bayern laufe zudem eine Kartierung in Sachen PFC nicht nur auf Militärflächen, sondern überall dort, wo das Mittel eingesetzt wurde. Schließlich sei es nichts, was etwa allein mit der Bundeswehr zusammenhänge. Auch zivile Feuerwehren hätten das Mittel früher eingesetzt, als es bei bestimmten Einsätzen verwendet wurde. Die Bundeswehr selbst schreibt auf ihrer Internetseite, dass bei bestimmten Bränden PFC-haltige Schaumlöschmittel für die Brandbekämpfung eingesetzt würden, „insbesondere bei starken Bränden von Benzin oder Kerosin mit hoher Gefahr für den Menschen.“ Seit 2007 sei die Nutzung durch eine Änderung der Chemikalienverbotsverordnung und der Gefahrstoffverordnung reglementiert worden. Auch die Günzburger Wehr hatte früher solche Löschschäume „Dem trägt die Bundeswehr selbstverständlich Rechnung und verwendet auch heute nur die im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässigen Stoffe und Produkte“, die als frei von der bestimmten PFC-Substanz definiert sind. Da die Bundeswehr den Umwelt- und Gesundheitsschutz sehr ernst nehme, sei bereits vor mehr als 25 Jahren „ein dreiphasiges Altlastenprogramm auf Grundlage des Bundesbodenschutzgesetzes und der Bundesbodenschutzverordnung ins Leben gerufen“ worden. Seither würden „Boden- und Gewässerkontaminationen auf militärischen Liegenschaften bearbeitet“. Die militärische Zeit in Leipheim endete zum 31. Dezember 2008. Das Areal Pro in Leipheim mit der Autobahn A8 und der ehemaligen Start- und Landebahn. Bild: Ulrich Wagner Auch die Günzburger Feuerwehr hatte früher PFC-haltige Löschschäume, sagt Stadtbrandinspektor Christian Eisele, benutzt habe man sie aber nie. Er selbst habe nur auf dem Fliegerhorst Leipheim an einem Übungsobjekt mit einem solchen Schaum trainiert. Seit 15 Jahren habe die Günzburger Wehr bereits Schäume, die zu 97 Prozent biologisch abbaubar seien. Es gebe zwar Brände, etwa von Flüssigkeiten wie Aceton, bei denen man mit normalen Mitteln nicht weit komme, weil sie den Schaum zerstörten. Früher habe man auch gar nicht von den Umweltproblemen gewusst, die durch PFC entstehen. Aber auch da sei man heutzutage weiter, weil es ebenfalls für diese Spezialfälle weitgehend abbaubare Schäume gebe. Vom Spezialschaum zum Mittel der Wahl für viele Kreisbrandinspektor Albert Müller, der zudem Leiter der Werkfeuerwehr der Niederlassung des Chemieunternehmens Arkema im Günzburger Stadtteil Wasserburg ist, bestätigt, dass solche Mittel für die hiesigen Bedürfnisse ausreichten. Aber etwa Raffinerien würden wohl weiter auf Löschschäume angewiesen sein, die zwar nicht mehr die verbotene, aber dafür eine sehr ähnliche Stoffgruppe enthielten und nicht minder bedenklich seien. Die Kreisfeuerwehrinspektion Günzburg habe den Wehren im Landkreis empfohlen, diese Mittel abzuschaffen, denn deren Einsatz würde eine Boden- und Grundwassersanierung nach sich ziehen. Für das Mittel, um das es jetzt geht, habe die Europäische Gemeinschaft Ende 2006 ein Verbot auf den Weg gebracht, im Februar 2007 sei es auch vom Bayerischen Landtag gewissermaßen ratifiziert worden, und ein Jahr später gab es weitergehende Weisungen vom Innenministerium. Für das verbotene Mittel habe eine zehnjährige Übergangsfrist gegolten, in der es noch eingesetzt, aber nicht mehr neu angeschafft werden durfte. Eigentlich sei es ein Spezialschaum für Feuerwehren gewesen, die in ihrem Gebiet entsprechende Gefahrenpotenziale hatten. Später sei es aber von der breiten Masse gekauft worden, weil es als das Beste vom Besten angesehen wurde – bis man von der Schädlichkeit für die Umwelt erfahren habe. „Es gab da eine gewisse Unwissenheit“, zumal damals selbst bei Feuerwehrschulen das Thema Schaum kaum eines gewesen sei. Das habe sich inzwischen geändert. Mehrere Behörden sind in die Untersuchungen eingebunden Weil Flughafenfeuerwehren verpflichtet waren, intensiv damit zu üben, trete das Problem dort besonders stark auf. Beim Großbrand bei der Firma Wanzl 2012 sei auch das nicht verbotene, aber ebenfalls bedenkliche Löschmittel „versehentlich“ im Umfang von 60 Litern eingesetzt worden, aber nicht in das Erdreich gelangt. Mit anderen nicht unproblematischen Stoffen sei es als Sondermüll entsorgt worden. Das Areal Pro in Leipheim. Bild: Ulrich Wagner Beim ehemaligen Fliegerhorst in Leipheim sind nach Auskunft des Zweckverbands Interkommunales Gewerbegebiet (Areal Pro) das Wasserwirtschaftsamt, das Landesamt für Umwelt sowie der Fachbereich Wasserrecht und das Gesundheitsamt im Landratsamt involviert, Zweckverbands-Geschäftsführerin Simone Gastl antwortet auf die Anfrage unserer Zeitung auch im Namen dieser Behörde. Es gebe keine Beeinträchtigungen für Firmen auf dem Gelände und auch nicht bei der weiteren Vermarktung, alle Käufer seien oder würden informiert. Erstmals sei die PFC-Belastung 2015 festgestellt worden, als wegen einer Ansiedlungsanfrage der Standort geprüft wurde. „Seither laufen kontinuierlich sehr umfangreiche Erkundungsmaßnahmen, um festzustellen, wohin sich die Belastung ausgebreitet hat.“ Zweckverband: Wussten bei Übernahme des Areals nichts davon Diese gebe es im Bereich des früheren Feuerlöschübungsbeckens, auch eine Grundwasserverunreinigung durch PFC und einen weiteren giftigen Stoff namens Tetrachlormethan. Die „Schadstofffahne“ verlaufe von dort aus im Süden nach Nord-Westen und unterlaufe Leip-heim. „Durch Trinkwasser sind keine Menschen und Tiere gefährdet. Hier wird die Situation kontinuierlich überwacht. Lediglich in einem der beiden Trinkwasserbrunnen sind Spuren von PFC nachzuweisen. Diese Belastung ist unterhalb des Schwellenwerts. Der betroffene Grundwasserbrunnen wird derzeit auch nicht in die Trinkwasserversorgung eingespeist.“ Ebenfalls unterhalb des Schwellenwerts lägen derzeit „belastete Quellaustritte auf öffentlich zugänglichem Boden“. Ein Kontakt zur Bundeswehr bestehe nicht, die Belastung sei bei der Übernahme des Areals dem Zweckverband nicht bekannt gewesen. Keine weiteren bekannten Fälle im Landkreis Günzburg Seit 2015 liefen Maßnahmen wie die Sanierung des Beckens, ein Grundwassermonitoring und weitere Erkundungen. Informationen darüber habe es auch bei den Verbandsversammlungen gegeben. Es gebe kontinuierlich Besprechungen mit den Behörden, um nächste Schritte festzulegen. Dazu zählten weitere Messstellen, um die „Schadstofffahne“ einzugrenzen, und das Proben nehmen in Gewässern. Die Kosten trage der Zweckverband. Eine zweite betroffene Stelle sei fertig saniert und nach einer Prüfung durch die Fachbehörden „aus der Altlastbehandlung entlassen“. Weitere bekannte Fälle im Landkreis gebe es nicht. Einen Zusammenhang mit belasteten Milchproben durch Rückstände eines Flammschutzmittels (lesen Sie hier den Bericht dazu: Erhöhte Werte von Flammschutzmittel in Milch ) im Landkreis würden weder das Gesundheits- noch das Wasserwirtschaftsamt sehen. Wie Rüdiger Zuschak vom WWA sagt, handele es sich dabei um eine ganz andere Stoffgruppe. Lesen Sie ebenfalls zu diesem Thema: PFC: Wo es lauert und wie gefährlich es ist Wo in der Region gefährliche Altlasten der Bundeswehr liegen Auf dem Areal Pro sollen Wirtschaft und Natur wachsen Vom Leipheimer Fliegerhorst zm Areal pro

