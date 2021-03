vor 35 Min.

Glasfaser-Ärger in Kötz

Der Tiefbau soll jetzt bis April abgeschlossen werden

In Bubesheim sowie Rettenbach mit den Ortsteilen Harthausen und Remshart ist das Glasfaserprojekt der LEW Tel-Net weitgehend abgeschlossen. In Kötz jedoch habe es mit dem Ausbau „immer wieder erhebliche Probleme mit der Ausführung der Tiefbauarbeiten“ gegeben, heißt es in einer Mitteilung der Lechwerke. Bei den Kötzer Bürgern „möchten wir uns noch mal für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen“, sagt Tel-Net-Geschäftsführer Johannes Stepperger.

Geplant sei, die Tiefbauarbeiten bis April abzuschließen. Alle Hausanschlüsse sollen bis zum Frühsommer technisch betriebsbereit sein. In einem Teil von Kleinkötz-Siedlung laufen noch Tiefbauarbeiten, da diese auf die laufende Straßensanierung abgestimmt werden. Eine Nacharbeitung von Schäden sowie eine Abnahme des Gesamtprojekts findet erst noch statt. Parallel zu den Tiefbauarbeiten stellt LEW Tel-Net auch in Kötz immer mehr Hausanschlüsse technisch bereit. Das heißt, Kunden können ihren Highspeed-Vertrag aktivieren, sobald sie möchten oder ein bestehender Vertrag bei einem anderen Anbieter ausläuft.

Der Glasfaseranschluss bis ins Gebäude ermöglicht neben dem Internetzugang auch Telefonie und Fernsehen über Glasfaser. Die Investitionen für den Glasfaserausbau trägt LEW privatwirtschaftlich. Allein für die Erschließung in Bubes-heim, Kötz und Rettenbach wendet das Unternehmen nach eigenen Angaben einen zweistelligen Millionenbetrag auf. LEW-Highspeed-Kunden werden ans rund 4500 Kilometer lange Glasfasernetz angebunden. In Bubesheim, Rettenbach, Harthausen und Remshart ist das Glasfaserprojekt weitgehend fertig, die Haushalte gingen schrittweise ans Netz. Nacherschließungen und Nacharbeiten laufen. Näheres unter der gebührenfreien LEW-Nummer 0800-5390001 oder kundenmail@lew-highspeed.de (zg)

