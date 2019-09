vor 55 Min.

Glenn Miller: Die Legende lebt

Wil Saldens World Famous Glenn Miller Orchestra bringt das Forum am Hofgarten in Günzburg zum Swingen.

Von Martin Gah

Selbst 75 Jahre nach seinem Tod zieht der Bigband-Sound des legendären Bandleaders Glenn Miller noch immer ein großes, begeistertes Publikum an. Das zeigte sich auch beim Auftritt des World Famous Glenn Miller Orchestra unter der Leitung von Wil Salden im Günzburger Forum am Hofgarten. Die Glenn Miller Incorporation, die international sein Erbe verwaltet, erteilte den 16 Musikern rund um den Dirigenten aus den Niederlanden die Lizenz dafür.

Zu Beginn des Konzerts wurde „Moonlight Serenade“ eingespielt. Dazu kamen die Musiker unter großem Applaus auf die Bühne. Dann wurde derselbe Song live gespielt und mit noch größerem Applaus bedacht. Schon hier zeigte sich der typische Miller-Sound. Zärtlich wurde die Melodie von der führenden Klarinette dargebracht, unterstützt von einem Satz Saxophone in verschiedenen Stimmlagen. Dazwischen kamen schluchzende Einwürfe von Trompeten und Posaunen. Die Rhythmusgruppe mit Schlagzeug, Bass und dem Bandleader am Piano zeigte sich mit kultiviertem Anschlag. Danach gab es Songs wie „Chattanooga Choo Choo“ und „In the Mood“, die vom ersten Takt an in die Beine gingen.

Nur eines der Stücke ist selbst komponiert

„Wenn wir nur Kompositionen von Glenn Miller spielen wollten, wären wir nach dem ersten Stück schon fertig gewesen“, erzählte Wil Salden. Denn außer „Moonlight Serenade“ habe Miller keines seiner Stücke selbst komponiert. Aber er war ein begnadeter Arrangeur. Dies zeigte sich an seiner Variante des Klavierkonzerts von Tschaikowsky. Diese begann mit einem mächtigen Soli des Posaunenregisters, garniert mit Trompetensignalen. Danach trat das Piano in Dialoge mit Posaunen und Saxofonen.

Jedes Mitglied des Orchesters ist versiert und fast jedes trat einmal auch als Solist auf. Jedes gelungene Solo zu beschreiben hieße, den Abend nachzuerzählen. Trotzdem seien hier exemplarisch einige genannt. Der Klarinettist zeigte sich beim eingangs erwähnten Beginn mit „Moonlight Serenade“ elegisch und schluchzend, beim direkt darauffolgenden „Sunvally Jump“ tänzerisch mit großen Tonsprüngen. Die einzige Trompeterin im Ensemble brach beim Vortrag von Louis Armstrongs „What a wonderful world“ den Rhythmus genauso auf wie der große „Satchmo“ in all seinen Stücken. Der Saxophonist Peter Peuker wünschte sich für das Orchester ein eigenes Engagement von „Body and Soul“ mit ihm als Solisten.

Das Publikum ist begeistert

Der Arrangeur Thorsten Mass kam dieser Bitte nach. Nach einem bluesigen Tutti folgte Peukers Solo mit rasanten chromatischen Wellen in feinen dynamischen Nuancierungen. Außerdem kann Peuker hervorragend pfeifen und er gehört zur gesanglichen Abteilung des Orchesters. Glenn Millers Gesangsquintett „The Modernaires“ nachempfunden sind die „Moonlight Serenaders“. Diese bestehen aus dem Bandleader Wil Salden, der Sängerin Eva Buchmann und drei weiteren Musikern der Bigband. Sie präsentierten sich mit perfekt aufeinander abgestimmtem Satzgesang. Buchmann trat bei einigen Stücken als Solistin in Erscheinung und war immer stilsicher, mal rhythmisch, mal balladesk.

Das Publikum verabschiedete die Musiker mit begeistertem Klatschen, Pfeifen, Jauchzen, Füßetrampeln und Standing Ovations und bekam dafür drei Zugaben. Bei einer davon gingen einige Musiker sogar ins Publikum.