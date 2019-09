00:31 Uhr

Glücksmomente im Legoland

Geschenk an besondere Kinder

Spielen bis zum Abwinken, Achterbahn fahren und sich mit Süßigkeiten den Bauch vollschlagen: So sieht für manches Kind der Besuch in einem Freizeitpark aus. Das können sich jedoch nicht alle Familien leisten. Den Kindern dieser Familien und kranken Kindern wollte das Legoland einen unvergesslichen Sommerferienabschluss schenken. Deshalb wurden mehr als 3000 Kinder und Betreuer am Donnerstag zum fünften Fun Festival eingeladen. Sie amüsierten sich bis in die frühen Abendstunden in den zehn Themenbereichen.

Tom, acht Jahre, ist heute zum ersten Mal in dem Freizeitpark. Sein kleiner Bruder ist schwer krank und muss rund um die Uhr betreut werden. Das kostet viel Kraft. Freizeit, das sei ein Fremdwort für die Familie, gibt Toms Mutter zu. Umso aufgeregter ist Tom, der nur noch eine Person vor sich hat, bevor er gleich zum zweiten Mal in den „Feuerdrachen“ steigen darf. „Ganz hinten sitzen ist am allerallerbesten“, sagt er und seine Mutter strahlt.

Glücksmomente wie diese zu erzeugen, sind das Ziel des Freizeitparks. Tatkräftig unterstützt wird er dabei von verschiedenen Verbänden, die sich in der Region ebenfalls für das Wohl der Kinder einsetzen. Ermöglicht wurde das Event von der Wohltätigkeitsorganisation „Merlins Zauberstab“ des Legoland-Mutterkonzerns Merlin Entertainments. Die Organisation schenkt weltweit schwer kranken, behinderten oder benachteiligten Kindern magische Momente in den Merlin-Attraktionen. (zg)

Themen Folgen