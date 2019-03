22:23 Uhr

Glücksmomente und ein Schönheitsfehler

Wie der Landesligist SC Ichenhausen zum verdienten Heimsieg gegen Bayernliga-Absteiger BCF Wolfratshausen kommt. Und warum sich ein Königsblauer nach dem Spiel grämt.

Von Jan Kubica

Nur ein Spieler des Fußball-Landesligisten SC Ichenhausen sah am Ende einer schön anzuschauenden und hart umkämpften Partie zerknirscht drein. Während sich seine Teamkollegen ausgelassen über den vollauf verdienten 4:2-Erfolg gegen den BCF Wolfratshausen freuten, dachte Yannick Maurer darüber nach, welcher Teufel ihn wenige Minuten zuvor geritten hatte. In der vierten Minute der Nachspielzeit, zu einem Zeitpunkt demnach, als der Ausgang der Partie längst unstrittig war, leistete er sich in Höhe der Mittellinie ein derbes Foul, das der insgesamt gut leitende Schiedsrichter Philipp Ettenreich konsequent ahndete, indem er blank rot zog. Ausgerechnet Maurer also, der sich nach langer Verletzungspause über seine Rückkehr in die Startformation gefreut hatte, muss nun wohl wieder in die Rolle des unfreiwilligen Zuschauers zurück. Wie lange seine zu erwartende Sperre ausfallen wird, ist Sache des Sportgerichts. Übrigens: Aus der dem Vergehen folgenden Rudelbildung resultierte auch noch Doppel-Gelb für Gästespieler Kerem Tokdemir.

Es geht gar nicht gut los für Ichenhausen

Abgesehen von diesem Schlusspunkt war es ein Samstagnachmittag voller Glücksmomente für die heimischen Kicker und die meisten der 150 Augenzeugen. Dabei ging es aus Sicht der Schwaben gar nicht gut los, denn bereits in der dritten Minute überlistete Jona Lehr Ichenhausens Torwart Liridon Rrecaj mit einem Heber aus 14 Metern.

Es spricht für die jugendliche Unbekümmertheit, aber auch für das Selbstvertrauen der Königsblauen, dass ihnen der Rückstand nichts anhaben konnte. Zumal er schnell wettgemacht wurde. Drei Minuten nach dem 0:1 nämlich zirkelte Marco Boyer einen Freistoß wunderbar Richtung Waldemar Schaab und dessen Kopfball zischte ins Netz. Ab der 34. Minute dann führte der SCI. Andreas Beckmann, an sich mehr Vorbereiter als Vollstrecker, zog aus 14 Metern überraschend ab und traf. Zuvor bereits hätte Kilian Kustermann nach einem Zuspiel von Benjamin Sturm das 2:1 besorgen können. Er scheiterte aber an Torwart Cedomir Radic, der sich noch häufiger auszeichnen sollte.

Der SCI hat Glück, dass der Elfmeterpfiff ausbleibt

Zwischendurch hatte der Gastgeber Dusel, als der Unparteiische in einem grenzwertigen Klärungsversuch von Stefan Strohhofer kein elfmeterwürdiges Vergehen erkannte und die Sache laufen ließ.

Nach dem Wechsel blieb es beim offensiv geführten Schlagabtausch. Wobei Ichenhausen eindeutig die besseren Szenen hatte. Wenig überraschend erzielten die Gastgeber auch das nächste Tor. Kustermann glückte nach einer Top-Flanke von Sturm ein sehenswerter Flugkopfball (65.).

Andreas Beckmann sorgt für die Entscheidung

Die Oberbayern wehrten sich zwar auch in der Folge nicht ganz auf Augenhöhe, aber sie steckten immerhin nie auf. Spannend wurde es für einige Minuten, nachdem erneut Lehr eine schöne Vorarbeit von Salif Boubacar aus acht Metern vollendet und somit den Anschluss hergestellt hatte (76.). Dass die Ichenhauser Julian Riederle und Andreas Beckmann unmittelbar danach Großchancen versemmelten, erhöhte den Anspannungsgrad unter den Fans der Königsblauen zusätzlich. Die Erlösung folgte in Form eines Elfmeterpfiffs. Als Janick Reitz im Strafraum der Gäste zu Boden ging, reagierte Schiedsrichter Ettenreich korrekt. Beckmann, ohnehin einer der Auffälligsten im Ichenhauser Team, nutzte die Gelegenheit zur Entscheidung (81.).

