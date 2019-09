00:32 Uhr

Glückwünsche für den Großmeister

Jakob Beck ist Gründer und Präsident des Budo-Center Europa. Zu seinem 88. Geburtstag erhielt er eine große Überraschung

Der Gründer und Präsident des Budo-Center Europa, Großmeister Jakob Beck, feierte im Alten- und Pflegeheim der Heiliggeist-Spitalstiftung in Günzburg seinen 88. Geburtstag. Jakob Beck war einer der Ersten, der in der Sportart Taekwondo mit dem 10. Dan die höchstmögliche Auszeichnung erhalten hat. Ihm zu Ehren lud das Alten- und Pflegeheim der Heiliggeist-Spitalstiftung Günzburg die Teakwondoschule Ichenhausen ein.

Jakob Beck machte den Kampfsport zu seiner Lebensaufgabe und erfand vor über 50 Jahren den „Allkampf“, welcher heute in vielen Ländern in den Kampf- und Polizeischulen gelehrt wird. Das war Anlass, ihm und damit auch den Mitbewohnern des Hauses eine ganz besondere Überraschung zu bereiten. Jakob Beck staunte nicht schlecht, als er an seinem Geburtstag von 20 Schülern im Kampfanzug nach Taekwondo-Art begrüßt wurde. Besonders groß war die Freude über bekannte Gesichter, wie Reinhold Fixle, seinen ehemaligen Schüler im Allkampf und heutigen Leiter der Teakwondo-Schule Ichenhausen sowie sein allererster Schüler Oskar Schorer, der noch mit 91 Jahren aktiv trainiert. Dem Großmeister zu Ehren wurde eine Stunde lang Bewohnern und Besuchern Einblick in die Kampfkunst durch Zweikämpfe und Verteidigungskampf gegeben. (zg)

