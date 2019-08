vor 38 Min.

Goldene Verdienstnadel für Helmut Kropf

Der SV Freihalden feiert das 40-jährige Bestehen seiner Tennisabteilung

Er verkörpert wie niemand anderer die nun seit 40 Jahren bestehende Tennis-Abteilung des SV Freihalden: Helmut Kropf zählte im Jahr 1979 zu den Gründungsmitgliedern und gehörte bis zu seinem Rückzug im März dieses Jahres der Abteilungsleitung an, 32 Jahre davon als Kassenwart und die letzten acht Jahre als Beisitzer. „Dank deiner umsichtigen Arbeit stehen wir in der Abteilung Tennis auf gesunden Beinen“, dankte jetzt der Abteilungsleiter Joachim Färber dem 76-Jährigen bei der Jubiläumsfeier.

Als Anerkennung bekam Kropf die nur sehr selten vergebene Verdienstnadel des Bayerischen Tennisverbandes in Gold mit Brillanten. Außerdem erhielt er bei der Abschlussfeier der Vereinsmeisterschaften, in deren Rahmen auch das 40-jährige Abteilungsjubiläum gefeiert wurde, die Bayerische Ehrenamtskarte in Gold.

Die Abteilungsleitung unter Vorsitz von Joachim Färber ehrte dabei die acht noch lebenden und der Tennissparte angehörenden Gründungsmitglieder: Monika Buhl, Sieglinde Frey, Kurt Bacher, Alexander Buhl, Hans Färber, Georg Feiger, Peter Frey sen. und Helmut Kropf.

Die BTV-Ehrennadel in Silber erhielt der aktuelle Spartenchef Joachim Färber, der zehn Jahre im Amt ist und zuvor sechs Jahre stellvertretender Abteilungsleiter und vier Jahre stellvertretender Sportwart war. Außerdem ist er seit vielen Jahren Mannschaftsführer. Ebenfalls silbern dekoriert wurde Alexander Buhl, der neun Jahre lang als Sportwart aktiv war und seit nunmehr insgesamt zwölf Jahren Beisitzer ist.

Die BTV-Ehrennadel in Bronze durften in Empfang nehmen: Sandra Kipping (acht Jahre Kassiererin, sechs Jahre Beisitzerin), Markus Feiger (sechs Jahre Jugendleiter, zwölf Jahre Beisitzer), Jürgen Radler (zwölf Jahre Sportwart, sechs Jahre stellvertretender Jugendleiter), Michael Kuffner (acht Jahre stellvertretender Abteilungsleiter und stellvertretender Sportwart), Peter Frey sen. (zwölf Jahre Beisitzer, acht Jahre Platzwart) und Norbert Schmid (zwölf Jahre Beisitzer).

Derzeit hat die Tennisabteilung des SV Freihalden circa 130 Mitglieder, etwa ein Drittel mehr als noch vor wenigen Jahren. Klubmeister wurden dieses Jahr Daniel Maquet (Herren A, Einzel), Nadine Singer (Damen, Einzel), Daniel Kipping (Herren B, Einzel), Rudi Weiser (Senioren, Einzel) Xavio Heiligmann (Junioren, Einzel) sowie Daniel Maquet/Daniel Kipping (Herren, Doppel). (zg)