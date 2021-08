Golfer von Schloss Klingenburg bleiben in der Oberliga

Der Klassenerhalt gelingt auf den letzten Drücker. Für das Jahr 2022 werden hohe Ziele formuliert.

Das Männer-Team des GC Schloss Klingenburg hat sich auf den letzten Drücker den Klassenerhalt in der Golf-Oberliga Süd gesichert. Den Ausschlag zu diesem Erfolg gab ein zweiter Platz am abschließenden Spieltag in Türkheim. Klingenburgs Teamkapitän Felix Oberfrank muss also die passenden Worte vor dem großen Finale gefunden haben.

Die Klingenburger Herren wollten nach einem schwierigen Spieljahr um jeden Preis den Abstieg in die Landesliga vermeiden. Dies ist ihnen dank einer beeindruckenden Vorstellung auf dem Gelände des GC Gut Ludwigsberg gelungen. Mit dem zweitbesten Tagesergebnis lagen die Männer aus dem Landkreis Günzburg am Ende sogar vor den hoch gewetteten Herren des GC Wörthsee. Viel wichtiger aber war es, den direkten Konkurrenten GC Leitershofen hinter sich zu lassen.

Felix Oberfrank ist der beste Klingenburger

45 Schläge über Par waren es am Ende, die das Klingenburger Team auf den dritten Platz im Abschluss-Klassement hievten. Felix Oberfrank ging mit 74 Schlägen (+2) voran. Es folgten nach guten Runden Matu Lampe (+3), Fabian Breede (+5), Hubert Reszler (+7), Tom Ruess (+7), Niko Beranek (+10), Tobias Müller (+11) und Hardy Erletz (+13).

Tagessieger, Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Regionalliga wurde der GC Bad Wörishofen. Den dritten Platz erreichte der GC Wörthsee. Die Plätze vier und fünf gingen an den GC Leitershofen und das Team des Gastgebers. Diese beiden Teams müssen nun auch den Gang in die Landesliga antreten.

Niko Beranek möchte für Furore sorgen

Der Klingenburger Niko Beranek sagte hinterher: „Zum Schluss wurde es noch einmal ganz eng, aber dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung hat es zum Klassenerhalt gereicht.“ Für 2022 haben sich die Klingenburger laut Beranek schon einiges vorgenommen. „Wir hoffen, für Furore in der Oberliga sorgen zu können.“

Vielleicht gelingt ja sogar ein erneuter Aufstieg in die dritthöchste Liga Deutschlands. (AZ)