Golfer von der Klingenburg zeigen sehenswerte Runden

Wie die Topfunktionäre des GC Schloss Klingenburg beim Preis des BGV abschneiden. Vereins-Vize Jürgen Käser lädt den DGV-Präsidenten in den Landkreis Günzburg ein.

Mit Präsident Joachim Lichtblau, Vize-Präsident Jürgen Käser, Norbert Löhlein als Ehrenpräsident des Bayerischen Golf-Verbands (BGV) sowie die für den Deutschen Golf-Verband (DGV) tätige Monique Löhlein hat der GC Schloss Klingenburg beim Traditionsevent Preis des BGV Spitzenergebnisse eingefahren. Einmal jährlich treffen sich dazu amtierende Präsidenten, Geschäftsführer, sowie Verbands- und Ehrenpräsidenten zu einem Turnier über zwei Tage. 2021 ging es zum GC Ingolstadt und zum Wittelsbacher GC in Neuburg/Donau.

Im Einzel des ersten Tages durfte sich Lichtblau über den dritten Bruttopreis freuen. Löhlein erreichte sogar den zweiten Platz in der Bruttowertung der Damen.

Jürgen Käser und Claus Konold ergänzen sich toll

Am zweiten Tag wurde in Zweier-Teams gespielt. Wie schon in den Vorjahren spielte Lichtblau mit seinem Partner Udo Kresta (GC Leitershofen). Mit 37 Punkten und damit einem Schlag unter Par gewannen sie souverän die Bruttowertung. In der Nettowertung lag ebenfalls ein Klingenburger vorn: Käser spielte gemeinsam mit DGV-Präsident Claus Kobold eine sehenswerte Runde und gewann mit 45 Nettopunkten. Hinterher sagte Käser: „Mit Kobold war es eine super entspannte Runde und wir haben uns mit unserem Golfspiel toll ergänzt.“ Gut möglich, dass der DGV-Präsident in naher Zukunft im Landkreis Günzburg aufkreuzt: Käser hat ihn eingeladen, den GC Schloss Klingenburg zu besuchen und dort eine Runde zu spielen. (AZ)

