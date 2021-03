14:50 Uhr

Graffiti auf Baustelle in Günzburg: 1000 Euro Schaden

Unbekannter besprüht in der Parkstraße in Günzburg einen Bagger und ein Baustellenschild.

Aus Sicht der Polizei ist es weder Kunst noch eine Kleinigkeit, sondern einfach Sachbeschädigung: Ein Unbekannter hat zwischen Freitag vergangener und Montag dieser Woche (19. bis 22. März 2021) an einer Baustelle in der Parkstraße in Günzburg einen Bagger und ein Schild mit Graffiti besprüht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung. (zg)

