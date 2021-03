19:30 Uhr

Gratis-Schnelltests laufen im Kreis Günzburg nur langsam an

Plus Die Bürger im Landkreis können theoretisch seit Montag einen Antigen-Schnelltest durchführen lassen, zum Beispiel in Arztpraxen oder Apotheken. Wie ist die Lage vor Ort?

Antigen-Schnelltests werden jetzt als neue Wunderwaffe, als Hilfe zur Eindämmung der Corona-Pandemie gesehen und sollen jetzt bald in viel größerem Maße als bisher Anwendung finden. Laut Bundesregierung soll bald jeder Bürger einen kostenlosen solchen Test in der Woche machen lassen können. Eine entsprechende Logistik dafür muss allerdings noch aufgebaut werden.

Positiv steht diesen Tests Dr. Maximilian Drexel gegenüber, stellvertretender koordinierender Arzt für den Katastrophenschutz im Landkreis Günzburg. „Ich bin generell der Meinung, dass Schnelltests die Zukunft sind, die mithelfen werden, die Ausbreitung des Coronavirus zu behindern oder einzudämmen“, sagte er am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion. In seiner Praxis werden beim Personal schon seit längerer Zeit dreimal in der Woche solche Schnelltests von den Ärzten abgenommen: Bei einer Personalstärke von 25 komme da eine große Anzahl Tests zusammen. Drexel schätzt das Testaufkommen inklusive der Patienten, bei denen ein Schnelltest auf das Coronavirus gemacht wird, auf derzeit zwischen 80 bis 100 Tests pro Woche in seiner Praxis. Man habe nach 10 bis 15 Minuten ein Ergebnis vorliegen und müsse nicht wie beim PCR-Test einen Tag lang warten. Dabei seien die Antigen-Schnelltests sehr sensitiv und hätten nach seiner Erfahrung eine gute Aussagekraft. Die Aussage von SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach im Fernsehen, dass sechs von zehn positiven Personen durch den Antigenschnelltest nicht identifiziert werden, hält Drexel für etwas hoch gegriffen. Drexel sieht die Tests als einen notwendigen Baustein, um das Ausbreiten der Covid-19-Infektion zu verhindern und schließlich endlich wieder mehr Freiheit zu erlangen.

Personal in Altenheimen und Sozialstationen ist geschult im Testen

Für die Abnahme der Tests habe er auch schon Schulungen für Personal in Altenheimen und Sozialstationen durchgeführt. Je nach Personenanzahl an Teilnehmern dauere so eine Schulung etwa eine Dreiviertelstunde. Die Teilnehmer müssten die Abnahme der Tests auch praktisch an sich gegenseitig üben, aber das Testen sei gut erlernbar. „Man braucht ein Gefühl dafür, aber das ist recht simpel und das kann im Prinzip jeder lernen“, so Drexel. Keine Erfahrungen hat Drexel dagegen mit den Laienschnelltests, die jetzt in Umlauf kommen. Die Anleitungen seien sicherlich recht einfach. Wie aussagekräftig allerdings die Ergebnisse seien bei den Tests, die teils per Gurgellösung, teils als Abstrich schon am Naseneingang oder gar als Speicheltests angeboten würden, müsse man abwarten.

Dass die Hausarztpraxen ein Teil der Logistik für die Durchführung der von der Bundesregierung versprochenen kostenlosen Antigenschnelltests sein sollen, darauf sei man vorbereitet. Diese Tests seien in der Infektsprechstunde und für symptomlose Testpersonen auch in der normalen Sprechstunde durchführbar. Allerdings sei die Finanzierung noch unklar. Bisher müssten Patienten, die einen Schnelltest machen ließen, diesen noch selbst bezahlen. Man wisse aus der Presse, dass die kostenlosen Testungen kommen sollen, doch habe er selber Ende vergangener Woche bei der Kassenärztlichen Vereinigung angerufen, aber er hätte dort keine klare Aussage darüber bekommen können, wie diese Testungen abgerechnet werden sollten. Diese Frage sei dennoch wichtig, denn schließlich müssten ja auch entsprechende Mengen an Tests bestellt und bezahlt werden.





In Günzburg kann man sich in einer Apotheken-Filiale testen lassen - kostenlos?

Bei Apotheker Jan Jaud in Günzburg hätten schon in der vergangenen Woche Kunden angefragt, ob es kostenlose Tests gebe. Der Apotheker musste sie allerdings vertrösten. Am Montag waren in der Filiale am Günzburger Markt Hinweisschilder aufgehängt, dass es dort im Moment keine kostenlosen Corona-Schnelltests gibt. Ein Grund: Er muss sein Personal für jeden Test für 10 bis 15 Minuten freistellen. Allerdings bietet der Apotheker seit Anfang Februar Tests zum Selbstkostenpreis von 39 Euro in der Filiale im Ärztehaus an. Dort führt die pharmazeutisch-technische Assistentin Christina Feil zu Testzwecken ihrer Kollegin Stefanie Horsch das lange, weiße Stäbchen tief in die Nase. Sie ist mit einem Kittel, einem gelben Overall, FFP2-Maske, Schutzbrille, Visier und Vinyl-Handschuhen ausgestattet. Sollte ein Kunde positiv getestet werden, wird der gesamte Raum desinfiziert, die Schutzkleidung gewechselt. Kunden, die einen Termin haben, müssen hinter einem blauen Absperrband – getrennt vom restlichen Wartebereich der Apotheke – warten, dann können sie in den separaten Raum gehen. Immer eine pharmazeutisch-technische Assistentin testet die Kunden, über die Website der Apotheke können sich diese in einen Kalender eintragen. Das eigentliche Testfenster liegt vormittags, nachmittags sind Termine nach telefonischer Absprache möglich. An diesem Montag seien erst sechs Kunden da gewesen, berichten die Mitarbeiter. Das sei moderat: In der Vergangenheit mussten sie auch schon mal alle 15 Minuten einen Abstrich machen.

Apotheker Jaud will dieses Konzept beibehalten, solange, bis das Bundesgesundheitsministerium klare Regeln geschaffen habe. Dazu gehört für ihn zum Beispiel die Abrechnung. Er fände es besser, wenn die Tests wie die FFP2-Masken auf Gutscheinbasis ausgegeben werden: „Ich hab’ was in der Hand, um zu wissen, ich bekomme das Geld.“

Corona-Schnelltests sind derzeit sehr gefragt. Die nötige Infrastruktur für die Tests muss aber in den meisten Regionen erst noch aufgebaut werden. Bild: Julia Greif

Apothekensprecherin Angelika Büchler aus Offingen: Entscheidung nicht einfach

Armin Müller, Inhaber der Apotheke am Dorfplatz in Kötz, hatte bisher noch keinen Ansturm an Testwilligen. Bisher haben nur zwei Kunden nachgefragt. Im Moment bietet er den Test auch noch nicht an. Vom Landratsamt hat er ein Schreiben bekommen, darin steht: Er könne sich bis Mittwoch melden, ob er die kostenlosen Tests in seiner Apotheke anbieten will. Doch noch hat er nicht zugesagt. Zunächst kann er nicht überprüfen, ob jemand wirklich nur zweimal die Woche zum Test erscheint, oder die Apotheke wechselt. Zudem bietet seit Januar die Praxis von Professor Wolfgang Stolle in Kötz bereits Tests an, zum Beispiel für Firmen. An ihn könnten sich dann auch Privatleute richten. Hinzu komme das Testzentrum in Günzburg. Deshalb will sich Armin Müller je nach Bedarf mit Stolle abstimmen.

Auch Apothekensprecherin Angelika Büchler aus Offingen hat sich noch nicht für die kostenlosen Tests gemeldet: „Ich finde die Entscheidung nicht einfach“, sagt sie. Rechtliche Dinge müssten zum Beispiel bedacht werden. Und ihr Personal sei noch nicht gegen Corona geimpft.

Wann die Tests an die Schulen geliefert werden sollen

Ein anderer Ort, wo Antigenschnelltests zum Einsatz kommen könnten, sind die Schulen. Derzeit laufe eine Erhebung, wie viele Lehrkräfte und anderes Personal an Schulen und wie viele über 15 Jahre alte Schüler bereit wären, regelmäßig Selbsttests bei sich durchzuführen, sagte Schulamtsdirektor Thomas Schulze auf Nachfrage unserer Zeitung. Bereits knapp die Hälfte der Schulen habe sich schon zurückgemeldet und man rechne mit einer Auslieferung der Tests an die ersten Schulen in der nächsten oder übernächsten Woche. Als Schulamt sei man aber in die Lagerung und Verteilung der Selbsttests nicht eingebunden, so Schulze. Die Verteilung werde wohl über das Technische Hilfswerk laufen. Die Anregung, den Testbedarf an Schulen zu erheben, sei vom Gesundheitsministerium gekommen so Schulze. Bayern habe ja bereits vor der Zulassung der Schnelltests diese geordert gehabt und sie könnten für Schulen wohl priorisiert ausgeliefert werden. Schulze betont, dass ja Schulen selber nicht groß zum Pandemiegeschehen beigetragen hätten, wohl aber der private Bereich. Wenn sich Lehrkräfte und Schüler nun vor dem Schulbesuch selber testen und bei einem positiven Ergebnis daheim blieben, dann mache das Sinn und sei neben dem Thema Impfen positiv zu bewerten.

