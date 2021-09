16-Jähriger missachtet bei Großanhausen mit Moped Vorfahrt und stürzt

Ein 16-jähriger Mopedfahrer verletzte sich in der Gemeinde Kammeltal nach einem Zusammenstoß mit einem Auto und musste ins Krankenhaus. Er hatte wohl ein Auto übersehen.

Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades fuhr am Mittwochmorgen in der Gemeinde Kammeltal von Großanhausen Richtung Hammerstetten. An der Einmündung zur Straße von Limbach nach Hammerstetten missachtete er die Vorfahrt einer in Richtung Limbach fahrenden Frau und stieß mit deren BMW zusammen. Dabei zog er sich einen Beinbruch und Prellungen zu und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt, doch ihr Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 3000 Euro. (AZ)