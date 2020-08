14:56 Uhr

Großbrand auf Pferdehof in Jettingen: Feuerwehrmann schwer verletzt

Auf einem Pferdehof in Jettingen-Scheppach ist es am Montagnachmittag (10. August 2020) zu einem Großbrand gekommen. Die Feuerwehr war mit vielen Einheiten im Einsatz.

Mit vielen Einsatzfahrzeugen ist die Feuerwehr am Montag zu einem Pferdehof in Jettingen ausgerückt. Auch ein Rettungshubschrauber musste angefordert werden.

Ein Feuer auf einem Pferdehof in Jettingen hat am Montagnachmittag zu einem Großeinsatz geführt. Es brannte ein Strohlager und auch angrenzende Gebäude wurden in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Informationen wurden keine Tiere verletzt.

Nach Auskunft der Polizei hat sich während des Einsatzes ein Zwischenfall ereignet: Bei einer Verpuffung ist ein Feuerwehrmann schwer verletzt worden. Er erlitt Verbrennungen an den Extremitäten. Für den Transport in eine Klinik wurde ein Rettungshubschrauber angefordert.

Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. (ica, cki, obes)

Weitere Informationen folgen.

Auf einem Pferdehof in Jettingen-Scheppach ist es am Montagnachmittag (10. August 2020) zu einem Großbrand gekommen. Die Feuerwehr war mit vielen Einheiten im Einsatz. Video: Mario Obeser

Themen folgen