Große Auszeichnung für verdiente Burtenbacher

Plus Erstmals bekommen vier Personen die neu geschaffene Bürgermedaille des Marktes. Was sie nach Ansicht des Bürgermeisters von anderen Menschen unterscheidet.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Marktes Burtenbach ist am Sonntag die neue Bürgermedaille verliehen worden. Diese besondere Ehrung durch Bürgermeister Roland Kempfle bekamen vier Persönlichkeiten aus der Gemeinde. Sie waren oder sind größtenteils schon jahrzehntelang kommunalpolitisch oder ehrenamtlich aktiv.

Der Termin am Sonntag habe keinerlei Bezug zur anstehenden Kommunalwahl Mitte März, betonte Kempfle gegenüber unserer Zeitung. Außer der Ehrenbürgerwürde gab es in Burtenbach bisher eine solche Auszeichnungsmöglichkeit nicht. Sie soll künftig eine ständige Einrichtung werden und sei ausschließlich für Menschen aus den drei Ortsteilen – neben Burtenbach noch Kemnat und Oberwaldbach – bestimmt. Die Vergabe der Bürgermedaille geht auf einen Vorschlag Kempfles im Jahr 2017 zurück. Der einstimmige Beschluss des Marktrates für die vier Ehrungen erfolgte Anfang November.

Mit der neuen Bürgermedaille für herausragendes und langjähriges Engagement in Burtenbach sowie den Ortsteilen Kemnat und Oberwaldbach wurden im Rathaus geehrt (von links): Leo Brenner, Gottlieb Wiedemann, Hans Rößner und Artur Bommer mit Bürgermeister Roland Kempfle (Mitte). Bild: Wolfgang Kahler

Allen vier Persönlichkeiten sei eines gemeinsam, sagte der Bürgermeister beim Festakt im Sitzungssaal des Rathauses: „Sie gehörten definitiv nicht zu den Menschen, die immer nur sagten, da müsste man, da sollte man, da könnte man.“ Sie seien immer bereit gewesen, selbstlos mit anzupacken und sich in den Dienst für die Menschen der knapp 3700 Einwohner zählenden Gemeinde zu stellen.

Sie wurden mit der neuen silbernen Bürgermedaille ausgezeichnet

Hans Rößner: Altbürgermeister, der nach Kempfles Worten in der Kommunalpolitik Außerordentliches geleistet habe. Zunächst war Rößner 18 Jahre Gemeinderat von 1972 bis 1990, ab 1972 außerdem Zweiter Bürgermeister. 1990 trat er die Nachfolge von Walter Gruber an. Während der zwölfjährigen Amtszeit wurden neue Bau- und Gewerbegebiete erschlossen, Kindergärten in Oberwaldbach und Kemnat, eine neue Trinkwasserversorgung, die Dorferneuerung in Burtenbach, ein Feuerwehrhaus in Oberwaldbach und die neue Gemeindebücherei kamen ebenso wie ein Jugendzentrum. Darüber hinaus war Rößner 36 Jahre Chef des TSV Burtenbach und trägt seit 2003 den Ehrentitel Altbürgermeister.

Artur Bommer: 36 Jahre Gemeinderat nach dem Zusammenschluss der drei ehemals selbstständigen Ortsteile, im Hauptberuf Landwirt, dazu Gutachter und Verwalter im Schloss Klingenburg, ab 1990 Zweiter Bürgermeister, 20 Jahre Feuerwehrkommandant, Ortsobmann des Bayerischen Bauernverbandes, mehr als 40 Jahre Jagdvorstand und Vorsitzender des Wasserverbandes Mindeltal, im Vorstand der Bläserschule Mindeltal.

Gottlieb Wiedemann: ab 1972 Gemeinderat in Oberwaldbach sowie Zweiter Bürgermeister, dann 18 Jahre lang im Gremium der Einheitsgemeinde, außerdem Vorstandschaften in Oberwaldbacher Vereinen, darunter allein vier Jahrzehnte beim Schützenverein, dazu bei der Feuerwehr, als Feldgeschworener sowie seit 50 Jahren bis heute Vorstand der Waldgenossenschaft.

Leo Brenner: Kemnat, ab 1978 insgesamt 30 Jahre lang Gemeinderat in Burtenbach und zugleich im Werkausschuss des gemeindeeigenen E-Werkes. Er werde als heimlicher Bürgermeister des Ortsteiles bezeichnet, weil er als Strom- und Wasserableser über vieles in Kemnat „bestens Bescheid“ wusste, wie Rathauschef Kempfle es in seiner Laudatio formulierte, wovon er selbst immer profitiert habe. Brenner ist zudem Kassierer bei der Feuerwehr und seit zehn Jahren Feldgeschworener.

Zum Abschluss des Festaktes im Rathaus, der von der Familie Schlittenbauer musikalisch umrahmt wurde, trugen sich die vier neuen Träger der Bürgermedaille noch in das Goldene Buch der Marktgemeinde Burtenbach ein.

Lesen Sie ebenfalls zu diesem Thema:

So ehren die Städte im Landkreis ihre verdienten Bürger