vor 17 Min.

Große Ehre für die Günzburger Steigtechnik

Das Unternehmen wird als eines der beeindruckendsten Unternehmen des Mittelstands ausgezeichnet.

Große Ehre für die Günzburger Steigtechnik: Das Familienunternehmen, das am Stammsitz in Günzburg mehr als 350 Mitarbeiter beschäftigt, wurde jetzt im Rahmen der Verleihung des Großen Preises des Mittelstands durch die Oskar-Patzelt-Stiftung mit einer Ehrenplakette geehrt.

Der Sonderpreis zeichnet die drei beeindruckendsten Unternehmen des deutschen Mittelstands aus, heißt es in der Pressemitteilung. Bereits 2009, 2015 sowie 2017 zählte die Günzburger Steigtechnik demnach zu den Preisträgern. Diese Ehrung gelte als die deutschlandweit begehrteste Wirtschaftsauszeichnung und werde seit 1995 jährlich von einer unabhängigen Jury an innovative und erfolgreiche Mittelstandsunternehmen vergeben. „Die Auszeichnung mit dem Sonderpreis für die beeindruckendsten Unternehmen des Mittelstands macht mich ungemein stolz, denn sie ehrt uns als die Besten der Besten“, freute sich Geschäftsführer Ferdinand Munk, als er vor dem Corona-Teillockdown bei der Bundesgala in Düsseldorf gemeinsam mit Ehefrau Ruth Munk die Auszeichnung der Oskar-Patzelt-Stiftung entgegennahm.

Eines der am höchsten dekorierten Familienunternehmen

Die Ehrenplakette könnten nur frühere Preisträger erhalten, die sich nach mehrfachen Auszeichnungen in Bezug auf Strategie, Innovation und Wachstum weiter verbessert und so zu „wahren Leuchttürmen des Mittelstands“ entwickelt hätten. Für den Wettbewerb in diesem Jahr waren insgesamt 4970 kleine und mittelständische Unternehmen nominiert worden. „Die Steigtechnik der Zukunft hat höchste Ansprüche durch die Digitalisierung und Automatisierung zu erfüllen. Dank der geprüften Qualität der ,smarten‘ Steigtechnik bietet das Unternehmen auch in der nächsten Dekade überzeugende Lösungen für Entscheider aus Wirtschaft und Gesellschaft an“, hieß es in der Laudatio der Oskar-Patzelt-Stiftung.

Mit der erneuten Auszeichnung beim Großen Preis des Mittelstands zähle die Günzburger Steigtechnik zu den am höchsten dekorierten Familienunternehmen im bayerischen Mittelstand. Die Firma wurde bereits mehrfach für ihre Innovationen, die wirtschaftliche Entwicklung, das verantwortungsbewusste sowie nachhaltige Handeln und als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet. (zg)

Lesen Sie auch:

Themen folgen