vor 58 Min.

Große Probleme mit Betrunkenen: BRK schildert Lage anders

Das Rote Kreuz hatte mehr Menschen beim Fasching in Landensberg zu versorgen als es sonst nötig war. Doch man habe die Situation im Griff gehabt.

Plus Die Polizei hatte von einer Vielzahl an Betrunkenen beim Fasching berichtet. Die Rettungsdienst-Kapazitäten hätten nicht gereicht. Was nun das Rote Kreuz sagt.

Von Christian Kirstges

Polizei und Rettungsdienst hatten „erheblich mit völlig betrunkenen Personen zu tun“, heißt es im Pressebericht der Polizei zum Faschingstreiben in Landensberg (wir berichteten). Es seien 21 Besucher im Alter von 15 bis 21 Jahren in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, die Rettungsdienste hätten Unterstützung aus den benachbarten Bereichen anfordern müssen, da die eigenen Kapazitäten nicht ausreichten. Doch was sagen die Organisatoren und das Rote Kreuz selbst dazu?

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Der Vorsitzende der Organisatoren des Holzwinkler Fasnachtshaufa, Johannes Böse, findet, das sei „sehr dramatisch verfasst“. Denn in Wirklichkeit haben man nur „ein bisschen mehr“ mit Betrunkenen zu tun gehabt als in den Vorjahren, wenn auch vom Aufstellen des Umzugs weg. Aber es sei „alles im grünen Bereich“ geblieben, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir hatten alles im Griff.“ "Wir haben einen der ruhigsten Umzüge" Es seien genug Sanitäter da gewesen, der Sicherheitsdienst habe zwar zu tun gehabt, aber auch nicht übermäßig. Im Vergleich zum Vorjahr mit 17 Abtransporten seien es heuer auch nicht wesentlich mehr gewesen. „Wir haben einen der ruhigsten Umzüge“, betont Böse. Das Problem sei gewesen, dass es eine Parallelveranstaltung im Landkreis gegeben und die Kapazitäten des Rettungsdienstes daher wohl nicht so groß gewesen seien wie sonst. Anwohner hätten sich auch nicht über Beschädigungen beschwert, außer einem kaputten Zaun seien ihm keine Vorfälle bekannt. Bürgermeister Sven Tull war nur auf dem Umzug, aber nicht beim späteren Faschingstreiben, sagt er. Aber auch ihn habe wegen Problemen niemand angesprochen, mancher habe sich nur über die vielen Krankenwagen gewundert. Vielleicht seien 82 Umzugswagen und die entsprechende Zahl an Teilnehmern etwas viel gewesen, aber Johannes Böse habe alles „ganz gut im Griff gehabt“. Von Faschingswagen beschädigte Telefonleitung ist repariert Dass eine Telefonleitung durch Faschingswagen beschädigt wurde, habe auch keine großen Auswirkungen. Die Leitung führe zum Hochbehälter, sie dient zur Datenübertragung, um die Betriebsdaten überwachen zu können. Bis zur Reparatur müsse die Anlage eben manuell kontrolliert werden. Es sei nicht so, dass der ganze Ort ohne Telefonverbindung dastehe. Ein Sprecher der Telekom erklärt, am Dienstagnachmittag seien in Landensberg 17 Meter oberirdische Leitungen erneuert worden. Störungsmeldungen von Kunden hätten bis dahin nicht vorgelegen. Die Datenleitung des Hochbehälters sollte jetzt wieder in einem einwandfreiem Zustand sein. Polizei: Die Lage konnte kaum bewältigt werden Burgaus Polizeichef Stefan Eska betont, dass im Vorjahr alles aus polizeilicher Sicht absolut unauffällig gewesen sei. 2019 wurde demnach kein einziger Vorgang, also keine Straftaten, Ordnungswidrigkeiten, Streitereien oder ähnliches, erfasst – im Gegensatz zu diesem Jahr. Der Umzug in Landensberg sei heuer aber so groß gewesen wie nie zuvor. „Es waren circa 80 sehr laute Faschingswagen vor Ort, aber im Gegensatz zu allen anderen Umzügen keine Garden, Prinzenpaare et cetera und auch kaum andere Fußgruppen.“ Neben den bereits gemeldeten Körperverletzungen seien bei der Einsatzzentrale in Kempten zwei weitere gemeldet worden, beim Eintreffen der Streife habe sich aber kein Besucher des Umzugs als Geschädigter zu erkennen gegeben. „Es konnte demnach auch keine Anzeigenaufnahme erfolgen.“ Wer Opfer etwa einer Straftat geworden ist, solle sich auch nicht einfach irgendwo im Internet melden, beispielsweise auf der Facebookseite unserer Zeitung, „sondern Anzeige bei der Polizei erstatten“. Das sei auch nach dem Umzug möglich. Auf Facebook ist beispielsweise die Rede von einem „Brand“ in einem Faschingswagen, tatsächlich sei Trockeneis versprüht worden. Einen Vergleich der Einsätze des Rettungsdienstes zum Vorjahr hat Eska nicht. Er habe aber während des Umzugs und Faschingstreibens ständig Kontakt mit diesen Einsatzkräften gehabt, und er bekräftigt, „dass die Lage, auch bezüglich des Abtransportes, kaum bewältigt werden konnte. Es mussten, speziell für den Transport, aus dem Bereich Augsburg und Dillingen weitere Kräfte angefordert werden.“ Rotes Kreuz: Es war keine Verstärkung nötig Der Geschäftsführer des BRK-Kreisverbands Günzburg, Daniel Freuding, schildert die Situation so: Der Einsatzleiter habe von 21 durch den Sanitätsdienst Versorgten geschrieben, das seien etwas mehr gewesen als sonst. Vor allem Alkohol habe hier eine Rolle gespielt, und das bei den Betroffenen teils in nicht unerheblichem Maße. Sechs hätten abtransportiert werden müssen. Verstärkung habe aber keine angefordert werden müssen. Dass auch Kräfte aus umliegenden Landkreisen eingesetzt wurden, liege allein daran, dass Landensberg nun einmal an der Landkreisgrenze liegt und die Leitstelle daher mitunter auch Einheiten aus der Nachbarschaft wegen der Nähe einsetze. „Würde etwas aus dem Ruder laufen, würde der Führer vom Dienst angerufen“, sagt Freuding. Das ist jemand aus der Führungsebene des Kreisverbands des Roten Kreuzes. „Doch er wurde nicht kontaktiert.“ Allein daran lasse sich ermessen, dass „nichts aus dem Ruder gelaufen ist“. Lesen Sie hier, was die Polizei gemeldet hatte: Rettungsdienste müssen wegen Betrunkenen Verstärkung holen

Themen folgen