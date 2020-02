09:20 Uhr

Große Suchaktion nach Vermisstem im Bereich Großkötz

Ein Großaufgebot von mehr als 70 Einsatzkräften ist an der Günz und der Umgebung unterwegs, um einen 30-Jährigen zu finden. Er wird seit mehreren Tagen vermisst.

Seit 2. Februar wird ein Mann aus Großkötz vermisst. Seit Donnerstag läuft nun eine große Suchaktion nach dem 30-Jährigen, nachdem ein Arbeitskollege eine Tasche des Mannes an einem Baum im Bereich der Günz gefunden hatte, erklärt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Anfrage unserer Zeitung.

Im Einsatz sind die Polizei, die Feuerwehr, das Rote Kreuz, die Johanniter und der Arbeiter Samariterbund sowie die DRLG. Neben mehreren Spürhunden der Rettungsdienste und der Polizei werden auch ein Hubschrauber und Boote eingesetzt. Ebenso wird für die Suche eine Drohne der Feuerwehr genutzt. Womöglich kommt auch noch eine Tauchdrohne der Wasserschutzpolizei Lindau zum Einsatz.

Der Vermieter hat in vermisst gemeldet

Zunächst war laut Polizei nicht klar, ob sich der Mann, der in einer größeren Unterkunft in Großkötz gelebt habe, vielleicht im Urlaub oder in seinem Heimatland befindet. Der Vermieter hatte ihn vermisst gemeldet. Doch nachdem der Kollege die Tasche fand und vorher die Überprüfung der Wohnung und anderer Orte, wo er sich sonst aufhalten könnte, keine Hinweise ergaben, wird verstärkt gesucht. Darunter fallen die Ufer der Günz und die Rechen eines E-Werks.

Da von dem 30-Jährigen keine Handynummer bekannt ist, konnte auch keine Ortung eingeleitet werden. Die Suche läuft an diesem Freitag seit kurz vor 9 Uhr wieder.

Wann gilt jemand aus Polizei-Sicht als vermisst?

Nicht in jedem Fall leitet die Polizei eine Suchaktion ein, wenn jemand vermisst wird. "Erwachsene, die im Vollbesitz ihrer geistigen und körperlichen Kräfte sind, haben das Recht, ihren Aufenthaltsort frei zu wählen, auch ohne diesen Angehörigen oder Freunden mitzuteilen. Es ist daher nicht Aufgabe der Polizei, Aufenthaltsermittlungen durchführen", wenn es keine Gefahr für Leib oder Leben gebe, erklärt das Bundeskriminalamt auf seiner Internetseite. Bei Minderjährigen hingegen geht die Polizei grundsätzlich von einer Gefahr für Leib oder Leben aus: "Sie gelten für die Polizei bereits als vermisst, wenn sie ihren gewohnten Lebenskreis verlassen haben und ihr Aufenthalt nicht bekannt ist."

