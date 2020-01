vor 44 Min.

Große Vielfalt bei der Krippenschau im Heimatmuseum

Schon vor der offiziellen Eröffnung ist die Ausstellung in Günzburg gut frequentiert gewesen.

Von Walter Kaiser

Die Ausstellung scheint ein Renner zu werden. Mehr als 100 Besucher haben „Mit scharfem Messer“ bereits am ersten Wochenende gesehen. Da war die Krippenausstellung im Günzburger Heimatmuseum noch gar nicht offiziell eröffnet. Dies ist nun am Donnerstagabend nachgeholt worden. Museumskustos Rudolf Kombosch, der die Ausstellung mit dem Günzburger Krippenschnitzer Rudolf Saßen konzipiert und umgesetzt hat, erläuterte den gut 40 Gästen der Vernissage die wichtigsten Inhalte der Schau, die im Barock- und im Rokokosaal des Museums zu bewundern ist.

Die Krippenausstellung, so führte Kombosch aus, ist in zwei Teile gegliedert. Im Rokokosaal sind Werke von Schnitzern aus dem Landkreis zu sehen, teils sind sie bis zu 120 Jahre alt. Im benachbarten Barocksaal sind Krippen aus dem Alpenraum, vor allem aus Südtirol, ausgestellt. Namentlich die Südtiroler Künstler waren „stilprägend“ für Schnitzer anderer Regionen, erklärte der stellvertretende Vorsitzendes Historischen Vereins. „Ihre Werke sind deshalb auch gerne im Landkreis gekauft worden.“

Ein reiches "Schwäbisches Krippenparadies"

1917 war in Günzburg der Verein Bayerischer Krippenfreunde gegründet worden. Entsprechend reich ist das „Schwäbische Krippenparadies“ mit Werken der unterschiedlichsten Art gesegnet. Diese ganze Vielfalt ist bei der inzwischen schon traditionellen Weihnachtsausstellung im Heimatmuseum zu sehen. Möglich machen das zahlreiche Leihgeber, Privatpersonen sowie die Krippenvereine aus Günzburg und Ichenhausen, wie Kombosch dankend vermerkte.

In den zahlreichen Vitrinen sind nicht nur Krippen von insgesamt etwa 15 Hobbyschnitzern oder akademisch ausgebildeten Künstlern ausgestellt, zu sehen sind auch zahlreiche einzelne Figuren. Erkennbar sind dabei selbst feinste Details. „So nah kommen Sie sonst nie an eine Krippe heran“, warb Kombosch um weitere Besucher. Zudem ergänzen Texttafeln mit Informationen zu Leben und Werk der Künstler die Ausstellung. Passend dazu werden im Flur des Museums ferner Holzschnitte mit weihnachtlichen Motiven der Günzburger Künstlerin Maria Braun gezeigt – auch sie „mit scharfem Messer“ geschaffen.

Zur Vernissage gab's gleich eine informative Führung

Veranstaltet wird die Krippenausstellung wie die Jahre zuvor von der Stadt und dem Historischen Verein. Der Günzburger Krippenschnitzer Rudolf Saßen hat wesentlich zum Gelingen beigetragen. Auch, indem er viele seiner selbst geschaffenen Krippen und Figuren zur Verfügung gestellt hat. Den Gästen der Vernissage bot er gleich und spontan eine informative Führung durch die beiden Ausstellungsräume. Die Krippenschau ist – verbunden mit einem Sonderprogramm – noch bis 2. Februar zu sehen. Fazit: Ein Besuch lohnt sich. (kai)

Öffnungszeiten Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 2. Februar, im Günzburger Heimatmuseum, Rathausgasse 2, zu sehen, jeweils samstags und sonntags in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Gruppen haben zudem die Möglichkeit, Besuche und Führungen auch außerhalb dieser regulären Öffnungszeiten zu vereinbaren. Anfragen sind telefonisch unter der Rufnummer 08221/38828 oder per Mail unter der Adresse stadtarchiv@rathaus.guenzburg.de möglich. Eine Führung mit Glühwein und Gebäck durch die Ausstellung bietet Rudolf Kombosch am Donnerstag, 9. Januar. Beginn ist um 18.30 Uhr. Schnitzvorführungen mit Rudolf Saßen gibt es am 5., 12., 19. und 26. Januar sowie am 2. Februar. Dies jeweils zwischen 14 und 17 Uhr.

Lesen Sie auch zu diesem Thema:

Szenen einer Krippe im Landkreis Günzburg

Letzte Handgriffe für das große Krippen-Fest

So feiern Maria und Josef aus Kleinanhausen Weihnachten

Themen folgen