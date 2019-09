14:22 Uhr

Großeinsatz in der Seniorenwohnanlage

In die Seniorenwohnanlage an der Krumbacher Straße in Ichenhausen waren viele Einsatzkräfte alarmiert worden.

Viele Einsatzkräfte waren zur Krumbacher Straße in Ichenhausen alarmiert worden. Sie gingen von einem Zimmerbrand aus. Doch die Lage war dann anders.

Eine Vielzahl von Einsatzkräften ist am Donnerstag gegen 19.45 Uhr alarmiert worden, weil es in einem Zimmer einer Seniorenwohnanlage an der Krumbacher Straße in Ichenhausen brenne. Als die Feuerwehr eintraf, hatten sich die Bewohner des betroffenen Gebäudes bereits auf den Balkon gerettet, wie Einsatzleiter und Feuerwehrkommandant Ralf Berchtold sagte. Das Treppenhaus war bereits verraucht. Gerettet werden musste aber niemanden von den Balkonen.

Ein 85-Jähriger, der allein in der betroffenen Wohnung wohnt, die nicht zum Betreuten Wohnen gehört, hatte einen Topf mit Wasser auf den Herd gestellt und war eingeschlafen. Dabei war laut Polizei ein Küchenpapier zwischen Topf und Herd, das für eine starke Rauchentwicklung sorgte und den Rauchmelder auslöste.

Zu einem Zimmerbrand war es aber nicht gekommen. Durch den Alarm wachte der Mann auf und öffnete die Balkontür zum Lüften. Die Feuerwehr belüftete die Räume und konnte gegen 21 Uhr abrücken. Laut dem Einsatzleiter Rettungsdienst, Ralf Titze, sichtete der Rettungsdienst acht Personen, von denen alle mit dem Schrecken davon kamen. Ein Schaden entstand nicht. Der Mann wurde von Angehörigen abgeholt. (obes, zg)

