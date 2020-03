vor 25 Min.

Großer Einsatz in der Burgauer Innenstadt: Wohnhaus brennt

In Vollbrand stand dieses Haus in der Burgauer Innenstadt.

Einen großen Einsatz hatte die Feuerwehr am Montagmorgen in der Burgauer Innenstadt: Ein Zweifamilienhaus brannte.

In Burgau hat es am Montagmorgen in einem Wohnhaus gegen 9 Uhr im Bereich Mühlstraße/Bleichstraße gebrannt. Es handelt sich um ein Zweifamilienhaus, das in Vollbrand stand. Die sieben Bewohner kommen bei Nachbarn unter. (em)

Weitere Informationen folgen.

