Großes Gasprojekt: Bayernnets stellt seine Pläne für Kötz vor

Plus Eine neue Gasleitung von Wertingen soll im Günztal bei Kötz an eine Regel- und Messanlage andocken. Die wird deutlich größer als das Unternehmen noch vor Kurzem sagte.

Von Irmgard Lorenz

Es geht nicht nur um die Weiterentwicklung des Gastransportnetzes in Süddeutschland, sondern auch um die Versorgungssicherheit nach dem Atom- und Kohleausstieg. Die Bayernnets GmbH baut deshalb eine Gasleitung von der Verdichterstation in Wertingen (Landkreis Dillingen) nach Kötz. Im Günztal entsteht außerdem eine Gasdruckregel- und Messanlage (wir berichteten). Im Kötzer Gemeinderat stellten drei Vertreter des Unternehmens das Projekt vor. Die insgesamt knapp über 40 Kilometer lange Leitung wird im Landkreis Günzburg durch die Gemeindegebiete von Winterbach, Dürrlauingen, Haldenwang, Burgau, Rettenbach und Kötz führen, wo im Günztal südlich von Großkötz dann eine Gasdruckregel- und Messanlage (GDRMA) nötig wird.

Diese passt übrigens nicht, wie Bayernnets kürzlich in unserer Zeitung gesagt hatte und jetzt den eigenen Fehler einräumte, in zwei Garagen. Sie braucht deutlich mehr Platz: Von der Größe von zwei Tennisfeldern sprach Diplom-Ingenieur Marcel Mehmke, Centerleiter Planung und Bau. Er sei vor drei Wochen von der Presseanfrage „überrannt“ gewesen, er habe dabei die Dimension der GDRMA „falsch dargestellt“. Das schienen ihm die Kötzer Räte nicht besonders übel zu nehmen, zumal Mehmke unumwunden den Fehler zugab.

Mehrfach kritisiert wurde aber von den Ratsmitgliedern, dass sie aus der Presse und nicht durch Bayernnets selber von dem Projekt erfahren haben. Es sei üblich, dass der Erstbesuch beim Gemeinderat im Rahmen der Raumordnung stattfinde, sagte Bernhard Ambs, der für die Genehmigungsplanung der neuen Gasleitung zuständig ist. Bei einem späteren Termin, so kündigte er an, gebe es Details zur Genehmigungsplanung.

Im Jahr 2024 soll gebaut werden können

Abgeschlossen sind aktuell die Machbarkeitsstudie, die Grundlagenermittlung und die Grobtrassierung. Möglichst nah an der Bestandsleitung, die bleiben soll, verläuft der Korridor für die neue. Der Mindestabstand zwischen alter und neuer Leitung betrage neun Meter, sagte Ambs. Er sprach von einer Trassenbündelung mit zwei Stromleitungen. Die Stahlrohre werden einen Durchmesser von 70 Zentimetern haben und mindestens einen Meter tief im Boden liegen.

Derzeit werden die Unterlagen für die Umweltverträglichkeitsuntersuchung, den Artenschutzbeitrag, die Flora-Fauna-Habitat-Verträglichkeitsprüfung und die faunistische Kartierung erarbeitet. Für den nächsten Schritt, das Raumordnungsverfahren, werden laut Ambs die Unterlagen vorbereitet. Dem sollen eine Bürgerinformation und im Sommer die Untersuchung von Boden und Baugrund folgen, auch eine wasserwirtschaftliche Bestandsaufnahme. Das Planfeststellungsverfahren soll in den Jahren 2022 und 2023 laufen, sodass 2024 gebaut werden kann. Die Inbetriebnahme der neuen Gastransportleitung mit dem Namen Augusta ist für das vierte Quartal 2024 angepeilt.

Gibt es ein neues Gefahrenpotenzial für die Feuerwehr in Kötz?

Fragen aus den Reihen des Gemeinderats gab es vor allem zur Gasdruckregel- und Messanlage. Ob nicht Vandalismus zu befürchten sei, da Leitungen offen vor dem Gebäude liegen, fragte Norbert Ritter. Man habe in anderen Anlagen bisher keine Probleme mit Vandalismus, sagte Torsten Kock, der die Projektleitung Planung und Bau verantwortet, zudem werde die Anlage überwacht und es gebe einen mehr als zwei Meter hohen Zaun.

Das Unternehmen, die GDRMA und die Gastransportleitung 1 / 3 Zurück Vorwärts Die Bayernnets GmbH ist ein Fernleitungsnetzbetreiber, der die Versorgungssicherheit dauerhaft gewährleisten soll. Die 2007 gegründete GmbH optimiert Gastransporte in Süddeutschland und den angrenzenden Ländern. Gesellschafter sind Bayerngas GmbH (59,1 Prozent), die Stadtwerke München GmbH (32,4 Prozent) und die Stadtwerke Augsburg Holding GmbH (8,5 Prozent). 134 Mitarbeiter, Unternehmenssitz ist München. Die Bayernnets versorgt mit einer Netzlänge von 1659 Kilometern eine Fläche von 35.500 Quadratkilometern.

Die Gasdruckregel- und Messanlage ist laut Netzentwicklungsplan Gas 2016 bis 2026 im Rahmen des Gasnetzausbaus notwendig, um den Gasdruck zu regulieren und die Gasmengen zu messen. Die GDRMA ermöglicht es auch, Gas von einer Leitung in eine andere einzuspeisen, im Fachjargon: überspeisen. Die GDRMA bei Kötz dient als Überspeiseanlage zwischen den schon vorhandenen Gasleitungen Senden-Vohburg und Ulm-Augsburg. Auch die neue Gastransportleitung Augusta wird angebunden.

Die Gastransportleitung Augusta soll das Netz in Süddeutschland stabiler und flexibler machen und damit auch im Hinblick auf den Atom- und Kohleausstieg die Versorgungssicherheit steigern. Die Leitung deckt den bestehenden und zukünftigen Gasbedarf für Stadtwerke, beispielsweise in Ulm, Regionalversorger, Gewerbe, Industrie und neue Kraftwerke im Regierungsbezirk Schwaben und im Südosten von Baden-Württemberg. Sie bindet Baden-Württemberg an die großen Gasspeicher in Südbayern und im Salzburger Raum an. (ilor)

Von den in Wertingen eingespeisten 80 Bar werde in Kötz ein geringerer Druck ankommen, ausgelegt seien die Anlagen von Bayernnets aber für einen Druck von 100, sagte Mehmke. Ratsmitglied Michael Seitz erkundigte sich mit Blick auf den hohen Druck in der Gasleitung und den Anlagen nach dem Gefahrenpotenzial für die Gemeinde Kötz und wollte auch wissen, ob für die Feuerwehr neue Anforderungen entstünden. Es sei weder ein neues Gefahrenpotenzial zu erwarten noch entstehe durch die neue Leitung und die Anlage ein besonderer Ausrüstungsbedarf für die Feuerwehr, versicherte Mehmke.

Warum ist gerade Kötz als Standort auserkoren worden?

Zwei Hauptfunktionen hat die Gasdruckregel- und Messanlage: die Regulierung des Gasdrucks und die Messung der Gasmengen. Die Station ist nicht besetzt, sie wird ferngesteuert. Zunächst wird sie als Überspeiseanlage zwischen den bereits vorhandenen Gastransportleitungen Senden-Vohburg SV50 und Ulm-Augsburg UA06 errichtet, um dort eine Kapazitätserhöhung zu schaffen, die laut Torsten Kock „dringend benötigt wird“.

Sobald dann die neue Gastransportleitung zwischen Wertingen und Kötz fertig ist, wird auch diese an die GDRMA angebunden. Maximal 390.000 Nm2/h (Newton pro Quadratmeter pro Stunde, mit dieser Größe wird die Druckeinheit genannt) sollen von Augusta in die Gastransportleitung Senden-Vohburg und maximal 252.000 Nm2/h sollen in die Leitung Ulm-Augsburg eingespeist werden.

Damit war auch die Frage von Ratsmitglied Thomas Wöhrle beantwortet, der wissen wollte, warum gerade Kötz als Standort ausgewählt worden ist. Torsten Kock sprach von einem Knotenpunkt und sagte: „Wir verbinden zwei Leistungssysteme, wo es vorher keine Verbindung gegeben hat.“ Der Bauantrag für die Anlage soll bis Ende des Jahres 2021 eingereicht und Baustart für das Gebäude für die GDRMA ebenfalls noch heuer sein. Ende 2022 sollen dann die Leitungen Senden-Vohburg und Ulm-Augsburg angeschlossen werden, „Überspeisung“ heißt das im Fachjargon. Die neue Gastransportleitung von Wertingen nach Kötz soll im vierten Quartal des Jahres 2024 angeschlossen werden.

