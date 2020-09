17:00 Uhr

Großflächen-Plakat in Ettenbeuren muss genehmigt werden

Plus Warum die unerwünschte Werbetafel in Ettenbeuren jetzt doch kommt und was der Kammeltaler Gemeinderat sonst besprochen hat.

Von Wolfgang Kahler

Da halfen alle Bedenken nichts: In Ettenbeuren darf ein Großflächen-Plakat aufgestellt werden. Die Tafel am nördlichen Ortseingang hatte beim Gemeinderat keine Begeisterung ausgelöst und war Ende April nur mit Auflage genehmigt worden. Das Landratsamt Günzburg sieht jedoch keine planungsrechtliche Handhabe gegen die Werbeanlage, der jetzt mehrheitlich zugestimmt wurde.

Derartige Plakattafeln sorgen oft für höchst kritische Beurteilungen in den zuständigen Gremien. So auch in Kammeltal. Im ersten Durchgang wurde die Werbetafel auf einem Grundstück neben Rathaus und Feuerwehr nur genehmigt, wenn die Sicht bei der Ausfahrt vom Parkplatz nicht behindert werde.

Dazu hat das Staatliche Bauamt Krumbach als übergeordnete Behörde seine Stellungnahme abgegeben: Die Bedenken gegen die Verkehrsbeeinträchtigung könnten ausgeräumt werden, wenn der Mindestabstand des Plakats mindestens fünf Meter zum Fahrbahnrand betrage oder ein Sichtdreieck in den Lageplan eingearbeitet werde. Mittlerweile hat der Antragsteller die Kreisbehörde informiert, dass die Werbetafel – sie ist circa vier Meter hoch und knapp 3,90 Meter breit – um zwei Meter nach Osten verschoben wurde und damit außerhalb des Sichtdreiecks liege. Gemeinderat Johann Anwander hat die Pläne geprüft. Seiner Ansicht nach betrage der Abstand des Plakats zum Straßenrand weniger als die geforderten fünf Meter: „So bringt’s ja nichts“, sagte er.

Kammeltaler Bürgermeister: "Planungsrechtlich besteht kein Ablehnungsgrund"

Katja Essenwanger vom Bauamt korrigierte, dass entweder fünf Meter Abstand oder die Einhaltung des Sichtdreieck ausschlaggebend seien. „Planungsrechtlich besteht kein Ablehnungsgrund“, erklärte Bürgermeister Thorsten Wick. Nach Paragraf 34 der Bayerischen Bauordnung ist das Vorhaben zulässig, wenn sich das Antragsobjekt in die Umgebung einfügt und das Ortsbild nicht beeinträchtigt. Hätte die Gemeinde die Zustimmung weiter verweigert, hätte das Landratsamt deren Einvernehmen ersetzt. Sechs Gemeinderäte ließen sich davon aber nicht beeindrucken und lehnten die Werbeanlage weiter ab.

Als kaum weniger problematisch erwies sich eine Wohnanlage mit vier Doppelhaushälften, die im Kammeltaler Ortsteil Behlingen entstehen soll. Obwohl baurechtlich genehmigungsfähig, sahen mehrere Gemeinderäte Schwierigkeiten bei der Erschließung. Versucht werde, alte Fahrrechte aufzulösen, meinte Rätin Maria Spengler, und in diesem Fall soll das Baugrundstück über einen Privatweg angefahren werden, da seien „Probleme vorprogrammiert“. Andere sahen Schwierigkeiten bei der Schneeräumung und der Zufahrt für die Feuerwehr.

Ein Antrag wurde erst einmal abgelehnt

Gemeinderat Jürgen Kornelly empfand die Blöcke als zu groß für das dörfliche Gebiet, selbst wenn innerorts verdichtet werden soll, zumal wenn die Gemeinde selbst für Ortsansässige keine Bauplätze anbieten könne. Ob die Anzahl der Stellplätze ausreiche, erkundigte sich ein Zuhörer der Gemeinderatssitzung, der üblicherweise eigentlich kein Rederecht hat. Bürgermeister Wick bestätigte, dass die Gemeinde keine Stellplatzsatzung habe, aber pro Wohneinheit zwei Plätze vorgesehen seien.

Mit deutlicher Mehrheit wurde der Antrag bis zur Klärung der offenen Fragen abgelehnt. Ebenfalls im Ortsteil Behlingen kann ein Antragsteller ein Einfamilienhaus bauen, obwohl das Grundstück nach Auffassung des Landratsamtes im Außenbereich liegt. Dazu müssen nun eine Einbeziehungssatzung und ein städtebaulicher Vertrag mit der Gemeinde erfolgen.

Grabungen beim Baumhotel

Auf dem Gelände des Baumhotels Kammeltal südlich von Behlingen können mit Genehmigung der Gemeinde Grabungen erfolgen, um dort Bodendenkmäler auszuschließen. Auf dem Grundstück im Außenbereich soll ein Einfamilienhaus entstehen.

Die vom Schulwerk der Diözese Augsburg beantragte Erweiterung der Parkplätze am Sportgelände des St. Thomas-Gymnasiums in Wettenhausen wurde im Kammeltaler Gemeinderat begrüßt und genehmigt, denn bei Veranstaltungen war es im Bereich des Gymnasiums immer wieder zu Parkproblemen gekommen.

