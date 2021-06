Fahrer knallt auf nasser Straße zwischen Großkötz und Bubesheim gegen Baum

Auf Höhe der Biogasanlage zwischen Großkötz und Bubesheim rammte ein 20-Jähriger einen Baum. Er hatte wohl einen Schutzengel dabei.

Zwischen Großkötz und Bubesheim hat sich am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße GZ4 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 20-jähriger Autofahrer war von Großkötz kommend in Richtung Bubesheim unterwegs. Bei nasser Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit, so die Polizei, kam der junge Mann auf Höhe der Biogasanlage nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit Wucht mit der linken Front seines Wagens gegen einen Baum neben der Straße.

Offenbar hatte der Mann einen Schutzengel mit an Bord, denn er konnte selbst über die Beifahrertüre seinen Wagen verlassen und zog sich wohl nur leichte Verletzungen zu.

Die alarmierten Feuerwehren Großkötz und Bubesheim kümmerten sich um die Absicherung der Unfallstelle und Sperrung der GZ4. Sie halfen beim Zusammenräumen der Trümmerteile. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Eine Streife der Polizeiinspektion Günzburg war zur Unfallaufnahme im Einsatz.