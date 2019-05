vor 39 Min.

Großkontrolle der Polizei an der Autobahn

Polizeikontrolle an der Autobahnraststätte Leipheim. Vier Tage in Folge kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Neu-Ulm, der Autobahnpolizei Günzburg und Memmingen mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Königsbrunn an der A 8 den internationalen Verkehr.

Von Bernhard Weizenegger

Mehrere Polizeifahrzeuge stehen auf dem Parkplatz der Autobahnraststätte in Leipheim an der A8. Polizeibeamte überprüfen den vierten Tag in Folge den internationalen Schwerlastverkehr.

Beim sogenannten Konzepteinsatz werden gezielt Klein- und Schwertransporte sowie Busse kontrolliert.

Tierische Hilfe bekommen die Polizisten dabei vom vierjährigen Schäferhund Django, der die Fahrzeuge speziell nach versteckten Drogen absucht.

